W Stalowej Woli na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej 1 grudnia w ramach UEFA Ligi Narodów Kobiet, Polska pokonała Ukrainę 1:0. Niesprzyjająca aura nie przeszkodziła kibicom w dopingowaniu biało-czerwonych.

Początek meczu należał do reprezentacji Polski, która mocno atakowała, ale skutecznością wykazała się dopiero w 10. minucie gry. Ewelina Kamczyk zagrała do Adriany Achcińskiej, która skierowała piłkę do pustej bramki.

Kilka minut później dobrą okazję miała jeszcze Kamczyk, ale defensorki Ukrainy udaremniły jej próbę. Po przerwie żadna ze stron nie znalazła sposobu na zmianę wyniku. Dobre sytuacje miały m.in. Sylwia Matysik, Ewa Pajor i Martyna Wiankowska. Ukrainki od czasu do czasu wyprowadzały kontrataki. Nie były one jednak na tyle niebezpieczne, żeby zagrozić polskiej bramce. W doliczonym czasie Ewa Pajor trafiła w słupek.

W meczu 5. kolejki grupy C UEFA Ligi Narodów Kobiet dywizji B Polska wygrała z Ukrainą 1:0.

Zwycięstwem w Stalowej Woli biało-czerwone zapewniły sobie awans do dywizji A i kolejnej fazy eliminacji mistrzostw Europy 2024.

Ukraina – Polska 0:1 (0:1)

0:1 Achcińska 10.

Ukraina: 12 Keliushyk – 3 Petryk, 5 Andrukhiv (76 9 Kozlova), 6 Semkiv (61 15 Hiryn), 10 Basanska, 13 Pantsulaya, 14 Shmatko, 17 Apanaschenko, 18 Korsun, 19 Kravchuk (61 20 Hlushchenko), 21 Khimich. Trener Volodymyr Pyatenko.

Polska: 1 Szemik – 4 Woś, 7 Zieniewicz, 6 Matysik, 11 Pawollek, 2 Wiankowska, 23 Achcińska (57 16 Jedlińska), 17 Lefeld (81 10 Wróbel), 14 Grabowska (86 21 Adamek), 20 Kamczyk, 9 Pajor. Trener Nina Patalon.

Sędziowały: Ana Maria Terteleac oraz Alexandra Apostu i Roxana Ivanov.

(ez)