7 grudnia 2023 roku w zmodernizowanym budynku dworca PKP w Stalowej Woli-Rozwadowie otwarty został punkt paszportowy oraz oddział stalowowolskiego magistratu. Punkt paszportowy wraca do hutniczego grodu po 17 latach.

Od 2006 roku, aby uzyskać paszport, mieszkańcy Stalowej Woli byli zmuszeni dwukrotnie podróżować do Tarnobrzega lub Rzeszowa.

– Chcemy być jako urząd bliżej mieszkańców, dlatego postanowiliśmy otworzyć punkt paszportowy w Stalowej Woli. Będzie on działał 5 dni w tygodniu – mówił Radosław Wiatr, wicewojewoda podkarpacki.

Wszystkie standardowe procedury związane z wydaniem dokumentu paszportowego, zgłoszeniem utraty paszportu czy wyrażeniem zgody na wydanie paszportu dla małoletniego dziecka w innym

województwie lub konsulacie będą teraz dostępne na miejscu. Wojewoda, w ramach swoich kompetencji, zapewnił obsługę kadrową, zatrudnił dwóch pracowników na pełnych etatach, a Urząd Miasta Stalowa Wola udostępnił lokal oraz niezbędny sprzęt informatyczny.

– Dostępność do administracji publicznej jest kluczowa w każdym demokratycznym kraju. Obserwujemy od wielu lat dynamikę wzrostu ubiegania się i wydawania dokumentów paszportowych – powiedział Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin Zaborniak.

Wojewoda Podkarpacki wydał ponad 40 tys. dokumentów paszportowych w 2020 roku, ponad 51 tys. w 2021 roku, 112 tys. w 2022 roku, a od 1 stycznia do 30 listopada 2023 roku zostało wydanych już 88 354 paszportów.

– Jest mi niezmiernie miło, nie tylko jako przewodniczącemu Rady Miejskiej, ale przede wszystkim jako mieszkańcowi Stalowej Woli, że uczestniczę w otwarciu tego Biura Paszportowego w Stalowej Woli-Rozwadowie. Mieszkańcy powiatu stalowowolskiego i niżańskiego nie będą musieli jeździć do Tarnobrzega, Rzeszowa aby złożyć wniosek i wyrobić sobie paszport. Miejsce jest nowoczesne, przyjazne mieszkańcom i pracownikom. Wszyscy, którzy tu przyjdą będą obsługiwani w komfortowych warunkach. Jako samorządowcy zabiegaliśmy aby ten punkt był w Stalowej Woli, a miejsce też nie jest przypadkowe, bo nowoczesny, niedawno wyremontowany i oddany do użytku budynek PKP, jest dobrze skomunikowany nie tylko przez kolej, ale przede wszystkim przez Miejską Komunikację Samochodową – mówił Stanisław Sobieraj, przewodniczący Rady Miejskiej.

Przy uwzględnieniu populacji powiatów stalowowolskiego i niżańskiego oraz liczby paszportów wydawanych przed zaprzestaniem działalności punktów w Stalowej Woli i Nisku, prognozuje się, że w ciągu roku kalendarzowego Terenowy Punkt Paszportowy obsłuży nawet 8 tys. osób.

– Możemy mieszkańcom Stalowej Woli i całego naszego regiony nadsańskiego powiedzieć – dotrzymaliśmy słowa, dlatego, że powrót punktu paszportowego po kilkunastu latach do Stalowej Woli był jednym z największych oczekiwań zgłaszanych w różnego rodzaju spotkaniach, konsultacjach. Mieszkańcy Stalowej Woli mówili, że dla nich jest to zupełnie niezrozumiałe, że administracja z tak ważną usługą jaką jest wyrobienie paszportu, jest tak daleko od nich, że trzeba jechać do Tarnobrzega, Rzeszowa, do jakiegokolwiek innego miejsca, a w takim ośrodku jak Stalowa Wola, nie jest to możliwe. Podjęte działania na różnych szczeblach przyniosły decyzję przygotowania, a dzisiaj możemy państwa powitać w tym bardzo nowoczesnym, przyjaznym, dostosowanym, dla osób z różnymi niepełnosprawnościami biurze – mówił prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Na dworcu kolejowym w Rozwadowie powstał nie tylko Terenowy Punkt Paszportowy, ale także oddział stalowowolskiego Urzędu Miasta.

– To biuro zostało przygotowane tak, aby kompleksowo świadczyć usługi na rzecz naszych mieszkańców, a więc oprócz tej najbardziej oczekiwanej części – biura paszportowego, uruchomiliśmy filię Urzędu Miasta, Punkt Obsługi Mieszkańców realizują w tym miejscu najważniejsze usługi, z którymi codziennie mieszkańcy Stalowej Woli, ale również regionu, zgłaszają się do naszego urzędu. W pięknie odnowionym dworcu rozwadowskim, można będzie złożyć wniosek dowodowy, załatwić sprawy z zakresu gospodarki odpadami, z zakresu podatkowego. Będą też uruchamiane kolejne usługi, Urząd Stanu Cywilnego, do tego będziemy chcieli uruchomić świadczenia i wszystkie inne działania, które pomogą mieszkańcom Rozwadowa, Piasków, Młodynia, Poręb, Charzewic bliżej zrealizować usługi – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Pomieszczenia filii Urzędu Miasta i Terenowego Biura Paszportowego zostały przygotowane z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Punkt został wyposażony w system głosowego naprowadzania osób słabo widzących lub niewidomych.

– Oprócz tego wszystkie lady, punkty obsługi są przygotowane zgodnie z najwyższymi wymogami Programu Dostępność Plus, tak aby nikt nie czuł się wykluczony, aby każdy mógł tutaj przyjechać i załatwić swoje sprawy, również z całymi rodzinami, dlatego że poczekalnia, która znajduje się w drugiej części biura, ma toaletę, która została przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, ale również dla matek i ojców z dziećmi, a więc mamy przebierak i bardzo ładną poczekalnię z zabawkami, z kącikiem dla dzieci, tak aby ten czas oczekiwania upłynął w jak najmilszej atmosferze – mówił włodarz miasta.

W punkcie zainstalowano również system kolejkowy, po jego kilkudniowym wdrożeniu uruchomiona zostanie możliwość zapisywania się na wizytę za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji. – Żeby to było możliwe potrzebna jest kalibracja oraz wyliczenie algorytmu czasu obsługi na poszczególnych stanowiskach – mówił włodarz miasta.

Siedziba Punktu Paszportowego znajduje się w zmodernizowanym, zabytkowym dworcu kolejowym Stalowa Wola Rozwadów przy ulicy Dąbrowskiego 15. Obsługa interesantów będzie prowadzona w poniedziałki i środy w godzinach 9:00- 15:15, we wtorki 10:00 – 17:45, a w czwartki i piątki 8:00- 15:15.