„Liban – Ojczyzna św. Szarbela” to tytuł prelekcji Jacka Kotuli, która odbędzie się w NCK „Sokół” w piątek, 8 grudnia. Podczas spotkania obecne będą relikwie świętego. Jacek Kotula należy do czcicieli św. Szarbela, dwukrotnie pielgrzymował do Libanu.