Rondo w Zaleszanach ma powstać u zbiegu drogi krajowej 77 i drogi powiatowej, czyli ulic Sandomierskiej, Placu Kościuszki i św. Jana Pawła II. Ogłoszenie przetargu na realizację tego zadania planowane jest na początek przyszłego roku.

– 13 listopada wtedy gdy był ten wypadek śmiertelny, wojewoda podkarpacki podpisał decyzję ZRID-owską, czyli mamy zgodę na realizacje tego zadania. Chcemy w styczniu ogłosić przetarg i zrealizować zadanie. Mam nadzieję, że to była ostania ofiara tego skrzyżowania – mówi Paweł Gardy, wójt gminy Zaleszany.

Po długich staraniach inwestycja ma wreszcie realną szansę na realizację.

– Wcześniej do tego Generalna dyrekcja podchodziła tak, że wykonywane były badania, nie w tych miesiącach kiedy trzeba i te wskaźniki pokazywały, że nie ma takiej potrzeby. Wzięliśmy sprawy w swoje ręce, zleciliśmy ekspertyzy. Urzędnicy też do końca nie zdawali sobie sprawy jak trudne to jest skrzyżowanie: szkoła, bank, cmentarz, gmina, przelotówka, droga od Tarnobrzega do Modliborzyc, do S19 – mówił Paweł Gardy.

Dobrą wiadomością jest również to, że inwestycja uzyskała wsparcie zewnętrzne. – Znalazło się dofinansowanie to jest zabezpieczone ponad 6 mln zł, gmina Zaleszany będzie dokładać swoją cegiełkę tj. 5 proc. wartości zadania, plus dokumentacja którą wykonaliśmy – mówił Paweł Gardy.

Zadanie realizować będzie gmina Zaleszany, choć rondo ma powstać na skrzyżowaniu drogi krajowej 77 z drogą powiatową.

– Jesteśmy na półmetku, jak będzie zrealizowane mogę wtedy powiedzieć, że się udało – mówił Paweł Gardy.