30-letni mieszkaniec Lubelszczyzny odpowie za jazdę po alkoholu. Kierujący peugeotem, stracił panowanie nad pojazdem i na S19 w Nowosielcu, uderzył w bariery. Mężczyzna miał blisko promil alkoholu w swoim organizmie. W wyniku tego zdarzenia ucierpiała jedna z pasażerek.

Od kilku dni panują trudne warunki na drogach. Śliska nawierzchnia sprawia, że wykonywanie gwałtownych manewrów może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. W miniony weekend na drogach doszło do kilku zdarzeń drogowych. Do jednego z nich doszło w sobotę rano.

Przed 8 rano, niżańscy policjanci zostali skierowani na miejsce zdarzenia, do którego doszło na drodze S19, na wysokości miejscowości Nowosielec. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że kierujący osobowym peugeotem, jadąc w stronę Rzeszowa, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. W pojeździe oprócz kierowcy podróżowały jeszcze dwie pasażerki. Jedna z nich trafiła do szpitala. Jak się okazało, kierowca peugeota był nietrzeźwy. 30-latek kierował samochodem mając prawie promil alkoholu w swoim organizmie.

Mieszkaniec Lubelszczyzny usłyszał już zarzuty. Oprócz zatrzymanego prawa jazdy, za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym został ukarany wysoką grzywną.