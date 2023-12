W poniedziałek 11 grudnia o godz. 19 na scenie Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli wystawiony zostanie ponownie spektakl „Prorok Ilja” w wykonaniu Teatru Ad Hoc. Wstęp wolny.

Reżyser Maria Bembenek sięgnęła po sztukę, która miała premiery w teatrach w Warszawie i Łodzi z udziałem wybitnych aktorów (Andrzej Seweryn) i reżyserów (Mikołaj Grabowski) oraz w Teatrze Telewizji. Choć spektakl dotyka poważnych spraw, nie brak tu licznych akcentów humorystycznych, bowiem jest to jeden ze sposobów na obnażenie fanatyzmu, ludzkiej głupoty i zawiści.

– Tytułowym bohaterem jest Eliasz Klimowicz, który przed wojną działał na terenie Białostocczyzny. Zbudował cerkiew, pomagał ludziom i czczony jako prorok Ilja postanowił założyć Wierszalin – nowe Jeruzalem. Wyznawcy proroka, zderzając się na co dzień z biedą i mając poczucie beznadziei, postanawiają ukrzyżować go, by Ilja dopełnił dzieło Chrystusa i zbawił świat. Jego ofiara ma być lekarstwem na wszelkie nieszczęścia, choroby, głód, słabe plony. Sztuka trafnie ukazała, że fanatyczna dewocja potrafi zastąpić nie tylko zdrowy rozsądek, ale i chrześcijańskie cnoty – czytamy w zapowiedzi spektaklu.

Reżyseria: Maria Bembenek, opracowanie muzyczne i akordeon: Witold Kurzydło. Występują: Paweł Rzeźnik – prorok Ilja, Małgorzata Jarocka – Olga, Ewa Krukowska – Wiera, Damian Marczak – Rotszyld, Jacek Marchewka – Bondar, Leszek Baran – Marczuk, Wojciech Cesnyka – Charyton, Tomasz Gotkowski – Aćko, Anna Nemeczek – Herod, Agata Bulak – Pałaszka, Vasyl Shvets – pijanica, Karolina Rybak – baba, Piotr Zając – chłop.