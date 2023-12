W piątek, 24 listopada, w Niżańskim Centrum Historii i tradycji odbyło się spotkanie z redaktorem oraz autorami poszczególnych rozdziałów publikacji „Zarys dziejów Niska”. Każdy z obecnych uczestników otrzymał własny egzemplarz książki, a także mógł porozmawiać z autorami.

„Zarys dziejów Niska” to praca zbiorowa pod redakcją ks. Tomasza Moskala. Autorami poszczególnych rozdziałów są: ks. Tomasz Moskal, Ewa Krzyżek, Mariusz Kowalik, Janusz Ogiński, Amanda Siudy i Adrian Starzomski. Publikacja powstała na zlecenie Gminy i Miasta Nisko w związku z jubileuszem 90-lecia nadania praw miejskich Nisku.

– Każda książka naukowa musi zostać oparta na rzetelnych źródłach historycznych. Sam tytuł, obligował nas jedynie do wyboru pewnych informacji, a jednocześnie do tego, by eksponować te, które są dla nas najważniejsze i w jakiś sposób zachęcą czytelnika do dalszego odkrywania historii – mówił podczas spotkania promującego monografię Niska ks. Tomasz Moskal.

Jak podkreślił, w książce zawarte zostały najważniejsze wydarzenia z dziejów Niska. Znajdziemy więc w niej informację czyją własnością dobra niżańskie były do połowy XVII wieku, o wydarzeniach związanych z potopem szwedzkim, nowych właścicielach w okresie zaborów, rozwoju administracji czy życiu kulturowym i oświatowym. Książka zawiera również rozdziały poświęcone okresowi po odzyskaniu niepodległości, mrocznych latach II wojny i opis współczesnego oblicza miasta.

– Jestem bardzo zadowolona, że odbyła się promocja tej książki. Byłam zaskoczona taką dużą frekwencją na spotkaniu. Jestem autorką ośmiu rozdziałów tej publikacji. Część materiałów miałam zebrane wcześniej, a do niektórych dopiero dotarłam, mam tu na myśli np. informacje o służbie zdrowia w okresie międzywojenym, a także historię niżańskiej oświaty w czasie zaborów – powiedziała „Sztafecie” Ewa Krzyżek.

(kb)