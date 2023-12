Drużyna uczniów z Technikum Mechatronicznego, startująca pod nazwą „Orliki”, zajęła I miejsce w konkursie technicznym „PGE Turniej Maszyn Wodnych” w Lublinie w kategorii „MOC”, pokonując 26 drużyn z Polski południowo-wschodniej.

17 listopada w Lublinie odbyły się eliminacje regionalne konkursu „PGE Turniej Maszyn Wodnych”. Jest to szkolny konkurs techniczny zachęcający młodzież do pogłębiania wiedzy zdobytej m.in. podczas lekcji fizyki. To również solidna dawka informacji z obszaru mechaniki i odnawialnych źródeł energii oraz praktycznych umiejętności związanych z budową maszyn. Wykonane przez uczniów prace są testowane na unikatowym stanowisku pomiarowym. Zadaniem turbiny jest wykonanie pracy 100 J poprzez podniesienie 5-kilogramowego ciężarka na wysokość 2 metrów. W konkurencji „Moc” liczy się czas wykonania zadania, a w konkurencji „Wydajność” ilość zużytej wody.

Zadaniem uczniów jest zbudowanie modelu maszyny przetwarzającej energię potencjalną i kinetyczną wody na energię mechaniczną. Uczestnicy swoje konstrukcje wykonują samodzielnie lub w dwu- trzyosobowych zespołach korzystając z wymiarów zamieszczonych w regulaminie. Zawodnicy starannie dobierają materiały konstrukcyjne, kształt łopatek, średnicę wylotową dyszy, rodzaj łożyskowania a także średnicę wałka, na który nawijane będzie cięgno.

RCEZ w Nisku reprezentowała drużyna startująca pod nazwą „Orliki”, składająca się z trzech uczniów klasy 2A Technikum Mechatronicznego: Karol Kapusta, Bartłomiej Łepko i Jakub Pelc. Uczniowie w pierwszej kolejności wykonali projekt koła, łopatek, dysz i elementów konstrukcyjnych maszyny. Użyli do tego oprogramowania AUTOCAD służącego do komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Do wykonania części maszyn wykorzystali drukarkę 3D stosując filamentPLA GRAPHENE z dodatkiem grafenu charakteryzujący się wysoką wytrzymałością oraz elastycznością. W czasie montażu jak i podczas testów maszyny wodnej dokonywano szeregu poprawek, dążąc do osiągnięcia jak największej sprawności urządzenia.

– Jak się później okazało prace te nie poszły na marne, bo już 17 listopada w Lublinie nasze „ORLIKI” zajęły I miejsce w kategorii „MOC”, pokonując 26 drużyn z Polski południowo- wschodniej, zapewniając sobie tym samym udział w finale konkursu, który odbędzie się w Warszawie 8 grudnia na Politechnice Warszawskiej. Również pod kątem wizualnym urządzenie prezentowało się znakomicie. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawował mgr inż. Tomasz Wieleba – powiedziała nam Anna Brak z RCEZ w Nisku.

