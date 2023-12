Rozmowa z pochodzącym z Niska posłem Suwerennej Polski, doktorem hab. nauk prawnych MARCINEM WARCHOŁEM, ministrem sprawiedliwości – prokuratorem generalnym w nowym rządzie premiera Mateusza Morawieckiego

– Zbigniew Ziobro zapowiedział, że nie wejdzie do nowego rządu premiera Morawieckiego. I tak się stało. W jakich okolicznościach to pan został jego następcą w tej radzie ministrów?

– Stało się tak na skutek rekomendacji pana ministra Ziobry i Suwerennej Polski. To było też dyskutowane z panem premierem Morawieckim i panem premierem Kaczyńskim. To była więc wspólna decyzja, zaakceptowana przez pana prezydenta Dudę.

– Urzęduje pan w gabinecie swego byłego szefa, czyli ministra Ziobry?

– Gabinety nie mają tu znaczenia. Zostałem w swoim wiceministerialnym, który zresztą sąsiaduje z gabinetem pana Ziobry. W swoim mam prywatną bibliotekę i nie mam zamiaru się przenosić. A w ministerstwie jestem już od ośmiu lat.

– Ma pan plan działania na te dwa tygodnie, bo tyle przecież przetrwa ten rząd?

– Z tym 2-tygodniowym terminem nic nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone. A mój plan działania jest bardzo konkretny: chciałbym wnieść kasacje, czyli nadzwyczajne zaskarżenia prawomocnych wyroków w sprawach, które prowadziłem jako wiceminister sprawiedliwości i będąc pełnomocnikiem rządu ds. praw człowieka. Kasacje to były sprawy, które bardzo mnie zajmowały, i teraz, jako prokurator generalny chciałbym je wnieść, biorąc za nie odpowiedzialność prawną i polityczną.

To pierwsza sprawa. Druga rzecz to wniesienie do rządu projektów ustaw, nad którymi wcześniej pracowałem: o pomocy ludziom oszukanym przez syndyków, czy o pomocy przedsiębiorcom pokrzywdzonym przez duże korporacje i sieci handlowe, zwłaszcza w branży spożywczej. Wniosę też poprawkę o wynagrodzeniach prokuratorów.

– I chce pan to wszystko zrobić w ciągu dwóch tygodni, na dwóch posiedzeniach rządu?

– Pan już wie na pewno, że rząd, w którym zasiadam, przetrwa tylko 2 tygodnie?

– Wiem na pewno, jaka nowa większość uformowała się w Sejmie. Ta, która już wkrótce powoła kolejny rząd z premierem Donaldem Tuskiem. Pokazało to choćby głosowanie nad wyborem Szymona Hołowni na marszałka Sejmu.

– Ale to było głosowanie nad wyborem marszałka, a nie premiera.

– Czyli zakłada pan, że to się jeszcze arytmetycznie da odwrócić i teraz powstanie nowa sejmowa większość, która poprze nowy rząd Morawieckiego?

– Spekulacje zostawiam dziennikarzom, ja wierzę, że taki scenariusz jest możliwy, jeśli część posłów z drugiej strony poważnie potraktuje dekalog polskich spraw zaproponowany przez premiera Morawieckiego.

– Wspominał pan o zamiarze wniesienia kasacji. Czy jest wśród nich kasacja dotycząca znanej panu sprawy Wiesława Wojtasa za Stalowej Woli? Odbywa wyrok więzienia i konsekwentnie utrzymuje, że jest niewinny.

– Nie ma jeszcze w tej sprawie decyzji, poproszę o jej ponowne przeanalizowanie.

– Obecna większość sejmowa zapowiada, że weźmie pod lupę sposób wydatkowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, czyli dawnego funduszu pomocy ofiarom przestępstw, będącego w dyspozycji pana resortu. Nie obawia się pan zarzutów w tej sprawie?

– Jestem dumny z tego Funduszu. Chce pan zabrać strażakom z Rudnika czy szpitalowi w Stalowej Woli sprzęt ratujący życie, który otrzymali z tych środków?

– Zarzuty są takie, że te środki miały iść przede wszystkim na pomoc ofiarom przestępstw, a minister sprawiedliwości zrobił sobie z nich prywatną skarbonkę, z której bardzo uznaniowo przekazuje pieniądze na różne cele, w tym także na inicjatywy związane z Suwerenną Polską.

– To bezpodstawne zarzuty. Fundusz wspiera różne organizacje, instytucje i działania niosące pomoc ofiarom przestępstw czy poszkodowanym, np. w wyniku wypadków drogowych. To wspaniale, że są na to środki i jednocześnie to oburzające, że ktoś próbuje to kwestionować.

– Ale czy liczy się pan z sytuacją, że w ramach rozliczeń z poprzednią ekipą rządzącą, będzie pan w tej sprawie na cenzurowanym?

– Nie biorę tego pod uwagę. Albo inaczej. Niech próbują to zrobić, niech zabierają cały ten sprzęt medyczny i inne rzeczy. Wtedy Polacy zobaczą, kim naprawdę są ci ludzie i jak załatwiają swe polityczne interesy. Zobaczą, że za tą ekipą nie stoi żaden wspólny program, żadna dobra oferta dla Polski. Że łączy ich tylko żądza politycznej zemsty.

– A czy nie pomyślał pan o porzuceniu polityki i powrocie do kariery akademickiej?

– Ale ja cały czas kontynuuję karierę akademicką. Właśnie dzisiaj rano (rozmowa odbyła się 28 listopada – red.) miałem zajęcia ze studentami. Tu się nic nie zmienia. Od 20 lat wykładam postępowanie karne na Uniwersytecie Warszawskim. A tak nawiasem mówiąc, polityka i nauka to obszary, które się nie wykluczają. Przeciwnie, mogą się owocnie uzupełniać dla dobra wspólnego Rzeczpospolitej.

rozmawiał Stanisław Chudy