Kolorowe bombki, mini choinki, kwiaty poisencji i mnóstwo innych elementów gustownie ułożonych w oryginalne kompozycje tworzą świąteczne dekoracje, jakich nie znajdziemy w marketach. A wszystko to dzieło uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Nadzieja”, którzy od kilku tygodni intensywnie pracują pod nadzorem instruktorów.

Po pomieszczeniach zajmowanych przez „Nadzieję” oprowadza nas kierownik WTZ Krzysztof Jańczyk. Pracownie nie są duże, ale widać, że każdy fragment przestrzeni jest wykorzystany. Na stołach, w pudełkach, koszykach leżą świąteczne akcenty czekając na swoje miejsce w kolejnej pracy. Półki i część stołów uginają się wręcz od gotowych dzieł.

– Mamy 45 uczestników w 9 pracowniach – mówi kierownik WTZ. – Wszystkie pracownie są zaangażowane w przygotowywanie bożonarodzeniowych dekoracji. Te, które nie robią bezpośrednio finalnego produktu to wykonują jego składowe, na przykład podstawy z wikliny, albo docinają deseczki na stolarni, wszyscy pracują. Moce przerobowe warsztatów w tym okresie skierowane są na stroiki.

Dopytujemy czyje są pomysły, kto projektuje dekoracje.

– Projektują instruktorzy terapii zajęciowej, coś podglądają, część rzeczy sami wymyślają. Mamy takich zdolnych instruktorów, są to: Marta Grabarska, Marta Kata, Barbara Żak-Kupiec, Justyna Kuziora, Eliza Kawa, Magdalena Pielka, Katarzyna Wilkos, Michał Lewandowski, Krzysztof Niemczyk – wyjaśnia Kazimierz Jańczyk.

Prace nad stroikami bożonarodzeniowymi zaczynają na początku listopada, tuż po okresie przygotowywania dekoracji na groby. Ten czas przed świętem zmarłych jest najbardziej intensywny. – Nasze ozdoby na groby są bardzo solidnie zrobione. Nie rozpadają się, są dość bogato zdobione, a ceny mają dobre. My, sprzedajemy je po kosztach materiałów. Jako organizacja pożytku publicznego nie mamy narzutu, sprzedajemy za zwrot kosztów, ale to nam się bardzo kalkuluje – zarobione pieniądze przeznaczamy na integrację społeczną – mówi Jańczyk. – Mamy takie osoby, stałych klientów, którzy przyjeżdżają do nas i zamawiają sobie stroiki. Zapraszam, każdy może do nas przyjechać i zamówić okolicznościową dekorację według własnych upodobań, wybrać jej kolorystykę, wielkość.

W sumie na tegoroczne świąteczne kiermasze powstanie około 300 do 500 stroików. Czy dla wszystkich zainteresowanych wystarczy? – Z przygotowaniem stroików długo schodzi. To ręczna praca, a żeby każdy dopieścić precyzyjnie, trzeba czasu. Wszyscy są w to zaangażowani, instruktorzy wykonują finalny efekt, ale każdy uczęszczający do nas na zajęcia bierze udział w tym procesie, praca osoby niepełnosprawnej jest nieco inna. Ale to element terapii, ma swój rytm, ile da radę tyle zrobi. Kupując u nas nie tylko nabywa się niepowtarzalną dekorację, ale przede wszystkim wspiera naszą działalność – wyjaśnia kierownik WTZ, Kazimierz Jańczyk.

W grudniu wyroby WTZ „Nadzieja” będzie można kupić także poza siedzibą warsztatów. 4 i 7 grudnia (poniedziałek, czwartek) w godz. 9–12 będą sprzedawane w holu ambulatorium w Stalowej Woli, a 11 grudnia w szkole w Majdanie Zbydniowskim.

Warsztaty mieszczą się w Stalowej Woli przy ul. ul. Kwiatkowskiego 6.

(it)