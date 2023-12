Powiat Stalowowolski rozstrzygnął przetarg na zadanie pn. Przebudowa i wykonanie przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego w Stalowej Woli i Jastkowicach. W sumie realizacja tych inwestycji pochłonie ponad 1,2 mln zł.

Jedno to długo oczekiwana przebudowa przejścia w Stalowej Woli na ulicy Niezłomnych przy szkole, a drugie powstanie w Jastkowicach koło mostu na rzece Bukowa.

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1028R – ul. Niezłomnych w Stalowej Woli swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi w zakresie dojść do przejścia dla pieszych, wykonanie przejścia dla pieszych, remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej 1028R, wykonanie, urządzenie i oznakowanie przejścia dla pieszych oraz budowę oświetlenia. Zadanie to pochłonie 698,2 tys. zł,

Druga część zadania to przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze-Rzeczyca Długa w miejscowości Jastkowice. W ramach tej części zaplanowano przebudowę drogi w zakresie dojść do przejścia dla pieszych od km 10+611,2 do km 10+836, wykonanie, urządzenie i oznakowanie przejścia dla pieszych, konserwacja oraz aktualizacja istniejącego oznakowania drogowego pionowego i poziomego oraz budowa oświetlenia. Zadanie to pochłonie 522,8 tys. zł.