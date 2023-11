W piątek, 1 grudnia o godz. 18 na stadionie przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli odbędzie się mecz Ukraina – Polska w ramach Ligi Narodów UEFA Kobiet – dywizja B.

Formalnie gospodarzem tego meczu jest Ukraińska Federacja Piłkarska (UAF), lecz w związku z trwającą na Ukrainie wojną i na prośbę federacji ukraińskiej, mecz odbędzie się w Stalowej Woli.

Wejściówki na to spotkanie są bezpłatne i można je nabyć na portalu bilety.podkarpackizpn.pl. Ponieważ jest to mecz międzynarodowy, który został zgłoszony jako impreza masowa, podczas rezerwacji biletów należy się zarejestrować i podać dane, zgodnie z regulaminem, następnie wydrukować bilet, który trzeba będzie okazać przy wejściu na stadion.

Mecz z Ukrainą będzie jednym z ostatnich w fazie grupowej w ramach tegorocznej edycji WNL. W dotychczasowych czterech spotkaniach Polki wywalczyły 10 pkt i są na pierwszym miejscu w swojej grupie. Jeżeli w piątek nasza reprezentacja pokona Ukrainę to zapewni sobie awans do dywizji A oraz do kolejnej rundy eliminacji mistrzostw Europy 2025. W ostatnim tegorocznym meczu „biało-czerwone” zmierzą się w Sosnowcu z Grecją (5 grudnia).

Trenerka polskiej reprezentacji Nina Patalon będzie miała w Stalowej Woli do swojej dyspozycji najmocniejszy skład, na czele z największymi gwiazdami: bramkarką Katarzyną Kiedrzynek z PSG i jedną z najlepszych napastniczek świata, Ewą Pajor z VfL Wolfsburg. W składzie jest też pochodząca z Podkarpacia była zawodniczka Resovii Oliwia Domin.

Więcej o meczu: www.podkarpackizpn.pl