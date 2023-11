Wieloletni dyrektor stalowowolskiego Ambulatorium lek. Wojciech Korkowski przeszedł na emeryturę. Stery w jednostce przejął lek. Andrzej Komsa. Informowaliśmy o tym, już we wrześniu, teraz przyszedł czas na oficjalne podziękowania ze strony władz miasta. Pożegnanie byłego już dyrektora stalowowolskiej placówki medycznej odbyło się na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.

– Mam wielki zaszczyt w imieniu społeczności miasta Stalowej Woli, wszystkich zgromadzonych na sesji Rady Miejskiej, wyrazić słowa podziękowania za pańską pracę na rzecz miasta Stalowej Woli, mieszkańców Stalowej Woli, całego regionu – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Włodarz miasta zaznaczył, że Wojciech Korkowski zarówno jako lekarza, dyrektor zakładu opieki zdrowotnej oraz społecznik wyróżniał się olbrzymim sercem, zaangażowaniem i profesjonalizmem. – Oddał pan całe swoje życie zawodowe, lekarskie, właśnie dla naszego Ambulatorium, bo to od 1984 roku prowadził pan praktykę lekarską w tym ośrodku, a od ponad 20 lat kierował Ambulatorium z sukcesami, rozwijając, wzmacniając nasz zakład. Zawsze otwarty na drugiego człowieka, na pomoc, tworzący wyjątkową atmosferę. Za tą wyjątkową pracę dla miasta Stalowej Woli, dla mieszkańców w momencie decyzji o odejściu na emeryturę chciałbym bardzo serdecznie podziękować i jednocześnie poprosić aby aktywność pana doktora pozostała z nami zarówno w zawodzie lekarskim, jak również w działalności społecznej- powiedział prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Wojciech Korkowski stwierdził, że takie chwile zawsze wzruszają, ale są też momentem kiedy człowiek sięga pamięcią wstecz.

– Dlaczego odszedłem na emeryturę? Przyszedł wiek, zadecydowały względy ekonomiczne i względy zdroworozsądkowe. Po 21 latach, pomimo sporego doświadczenia, które w tym czasie mógł człowiek zdobyć jednak może się zacierać ostrość widzenia, może się myśli schematami, może już w grę wchodzi rutyna i czasami człowiek myśli sobie, że dobrze żeby się pojawiły świeże oczy, nowa krew i by troszeczkę inaczej do sprawy podejść, dlatego że tak to w życiu bywa, że zmiany są potrzebne. Natomiast jako lekarz z 40-letnim okresem pracy, który 20 lat zarządzał zakładem, dalej oferuję swoje usługi jako lekarz, a także jeżeli ktoś zechciałby to mogę wspierać swoim doświadczeniem w zakresie zarządzania i mam nadzieję, że będziemy też w jakimś zakresie pośrednio współpracować – powiedział Wojciech Korkowski.

Stery w stalowowolskiej placówce medycznej zwanej Ambulatorium przejął lek. Andrzej Komsa.

– Pracowałem w Ambulatorium przy Hucie Stalowa Wola przez 10 lat, zrobiłem specjalizację z chirurgii urazowej i ortopedii, później podjąłem pracę w szpitalu, 18 lat byłem zastępcą dyrektora ds. lecznictwa i teraz podjąłem decyzję o dalszej pracy w Ambulatorium. Chciałbym zarządzać nie gorzej niż pan doktor Wojciech Korkowski. Mam doświadczenie, chciałbym nadal rozwijać tę placówkę. Już pewne kroki zostały podjęte. Kilku nowych lekarzy podjęło pracę z nami, od nowego roku kolejnych 2 lekarzy podejmie pracę – mówił Andrzej Komsa.

Dodał, że nie przewiduje żadnych drastycznych zmian, ponieważ placówka była dobrze prowadzona. Podkreślał jednocześnie, że cały zespół zakładu stawia sobie jako główny cel, aby pacjenci mieli jak najszerszy dostęp do usług medycznych. – Musimy oczywiście trzymać w ryzach finanse, ale podstawową kwestią jest pacjent – mówił Andrzej Komsa.