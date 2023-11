Posiadanie starych monet wiąże się z koniecznością ich odpowiedniego przechowywania oraz konserwowania. W przeciwnym razie mogą ulec zniszczeniu, tracąc na wartości. O czym trzeba pamiętać, dbając o numizmaty?

Jak czyścić monety?

Na monetach, tak jak na każdych innych przedmiotach, osadzają się kurz oraz cząsteczki brudu. Jednak aby zachować egzemplarze w dobrym staniem, monety nie mogą mieć kontaktu z tradycyjnymi środkami chemicznymi, jakie większość z nas posiada w domach. Zabronione jest używanie:

płynów czyszczących,

soli fizjologicznej (nawet odpowiednio rozcieńczonej),

proszków do czyszczenia i mycia,

mydła (tradycyjnego lub szarego),

innych roztworów sporządzonych na bazie domowych produktów,

gąbek i podobnych produktów do czyszczenia mechanicznego.

Czyszczenie monet w nieodpowiedni sposób powoduje odbarwienia, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do całkowitego zniszczenia numizmatów. Duże znaczenie ma bowiem skład chemiczny konkretnej monety, pod który należy dopasować sposób konserwacji. Co więc możemy zrobić, aby utrzymać monety w czystości? Niektórzy nie podejmują ku temu żadnych kroków, co nie jest najlepszym rozwiązaniem – nieczyszczone monety zachodzą brudem, tracąc na wartości. Warto zgłosić się do profesjonalnej firmy, która oferuje usługę czyszczenia i konserwowania monet. Specjaliści doskonale wiedzą, czego potrzebują numizmaty oraz jakich sposób doczyszczania ich unikać. Korzystając z ich pomocy, utrzymamy wartość poszczególnych monet, dbając o nie należycie.

Przechowywanie monet – o czym należy pamiętać?

Numizmaty nie mogą być przechowywane w nieodpowiedni sposób, gdyż w przeciwnym razie mogą znacząco stracić na wartości. Najczęściej po zakupie monet wkładamy je do specjalnego albumu lub klasera. Takie rozwiązanie praktykowane jest również w przypadku znaczków. Zakup klasera to stosunkowo tani sposób przechowywania monet, a dodatkowo, jeśli wybierzemy odpowiedniej jakości produkt, łatwiej będzie nam uporządkować swoją kolekcję. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku, gdy chcemy oddać monety do skupu, na przykład korzystając z usług dostępnych na https://aukcje.numimarket.pl/.

Podobnie dzieje się w sytuacji, gdy planujemy nabyć nowe monety do naszej kolekcji – musimy wiedzieć, których nam brakuje. Doskonałym rozwiązaniem jest przechowywanie monet w specjalnych kapslach. Zapewniają one odpowiednią ochronę, dzięki której moneta nie ulega uszkodzeniom mechanicznym oraz chemicznym. Kapsle nie są drogie, natomiast można je kupić w wielu sklepach, także internetowych.

O czym pamiętać w kontekście czyszczenia i przechowywania numizmatów?

Przechowywanie i konserwacja monet nie są trudne, zwłaszcza dla doświadczonego inwestora. Niemniej jednak należy pamiętać o kilku istotnych zasadach, tak aby zachować wartość monet. Przede wszystkim trzymamy je z dala od dzieci, które mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, jak są cenne. Ponadto numizmaty muszą być przechowywane w miejscu niedostępnym dla zwierząt domowych, zwłaszcza dla psów oraz kotów, które również mogą dokonać zniszczeń.

Monety powinny być trzymane w suchym i ciepłym miejscu, nie służy im natomiast wilgoć i nadmierne nasłonecznienie. Numizmaty, które umieścimy w kapslach, nie powinny być z nich wyciągane bez powodu. Jeśli decydujemy się na taki krok, należy uprzednio zdezynfekować dłonie oraz nałożyć na nie specjalne rękawiczki. Dzięki temu nie przeniesiemy na monety drobnoustrojów, które również mogą przyczynić się do zniszczeń.

Osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z inwestowaniem w numizmaty, powinny w pierwszej kolejności zakupić specjalny album na nie oraz oczywiście wspomniane wyżej kapsle (po jednym na każdą monetę). Kolekcjonerzy nie powinni przechowywać ich w przypadkowych miejscach, stwarzając tym samym ryzyko zgubienia poszczególnych monet bądź ich uszkodzenia. Warto pamiętać, że stare, drogocenne egzemplarze można bardzo łatwo uszkodzić, natomiast ich zreperowanie często okazuje się niemożliwe.