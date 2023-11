Obecność śniegu, lodu i niskich temperatur sprawia, że okres zimowy na drodze jest czasem wzmożonej ostrożności podczas prowadzenia pojazdów.

Niska temperatura może wpływać na kondycję nawierzchni drogi, powodując jej oblodzenie i utrudniając hamowanie pojazdu. W przypadku oblodzonej drogi, pojawia się ryzyko poślizgu i utraty kontroli nad pojazdem. W takich warunkach należy zachować większą ostrożność, dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, zwiększyć odstęp od poprzedzającego pojazdu oraz używać zimowych opon lub łańcuchów na kołach, jeśli jest to wymagane. Dodatkowo, należy pamiętać o regularnym czyszczeniu i odśnieżaniu swojego pojazdu oraz dbać o sprawność systemu ogrzewania i oświetlenia w aucie.

Trzeba uważać w pobliżu lasów i zbiorników wodnych gdyż jezdnia może tam być bardziej śliska. Należy zachować ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych. Każdy pieszy oraz rowerzysta powinien zadbać o to, aby być widocznym. Podczas trudnych warunków pogodowych, a z takimi właśnie mamy do czynienia trzeba zachować rozwagę i zdrowy rozsądek.

Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, może być nawet przyczyną tragedii. Padający śnieg ogranicza widoczność, a błoto pośniegowe wydłuża drogę hamowania.

Wyprzedzanie, wymijanie i wiele innych manewrów, może być bardzo niebezpiecznych.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy przede wszystkim od rozsądku i odpowiedzialności uczestników ruchu drogowego. Trzeba przestrzegać przepisów drogowych i dostosować jazdę do warunków pogodowych, aby zapewnić bezpieczne poruszanie się w czasie zimy.

– 28 listopada doszło do 8 kolizji na terenie powiatu stalowowolskiego. Do najgroźniejszego zdarzenia doszło po godzinie 10 w miejscowości Zdziechowice Drugie, gdzie kierująca toyotą nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem, który następnie dachował. Kobieta została przewieziona do szpitala na badania. Nie wymagała hospitalizacji.

Na terenie miasta doszło do 4 zdarzeń. Na ul. Dąbrowskiego kierujący autobusem w wyniku nieprawidłowego manewru omijania najechał na unieruchomionego volkswagena. Na drodze wojewódzkiej nr 871 kierujący iveco najechał na tył poprzedzającego go audi. Na Al. Jana Pawła II kierujący fiatem najechał na tył mazdy. Na ul.1-go sierpnia w wyniku nie zachowania bezpiecznej odległości doszło do kolizji trzech pojazdów. W Korabinie kierujący volkswagenem najechał na sarnę, w miejscowości Kołodzieje doszło do zderzenia bocznego pojazdu volkswagen z autobusem w wyniku nieprawidłowego manewru wymijania i w miejscowości Korabina doszło także do zderzenia samochodów w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze – powiedziała Sztafecie aspirant Małgorzata Kania oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli.

Policjanci apelują do kierowców o ostrożną jazdę i zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami. Apelują również do pieszych, aby zachowali ostrożność w rejonie przejść i przekraczali jezdnię po upewnieniu się, że mogą to zrobić bezpiecznie.