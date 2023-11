W sobotę, 25 listopada w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli odbył się VI Ogólnopolski Turniej Brazylijskiego Jiu Jitsu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zawody, które od początku organizuje FightSports Stalowa Wola zgromadziły ponad 250 zawodniczek i zawodników. Przyjechali z Rzeszowa, Lublina, Radomia, Mińska Maz., Krosna, Strzyżowa, Dębicy, Mielca, Sandomierza. Najmłodsi liczyli po kilka lat, najstarsi dawno przekroczyli… czterdziestkę. Walki – dwie formuły; Gi i No Gi – rozgrywano na trzech matach rozstawionych na dużej hali MOSiR-u. Podobnie jak we wszystkich poprzednich edycjach patronat nad turniejem objął przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli, Stanisław Sobieraj i jak zawsze, sam osobiście pojawił się w hali, by powitać grapplerów i otworzyć turniej.

– Na pana Stanisława zawsze możemy liczyć, dlatego w imieniu swoim, ale przede wszystkim dzieciaków, które startowały w zawodach, że jest ktoś, kto pomaga tyle, ile może. Dziękuję – mówi Paweł Kunysz, trener FightSport Stalowa Wola, główny organizator turnieju.

Bardzo dobrze spisywali się reprezentanci Stalowej Woli. Wywalczyli ponad 30 medali. Wielu stanęło na najwyższym stopniu podium po dwa razy, zwyciężali w kimonach (formuła Gi) i w rashguardach i spodenkach (No Gi). Na największe wyróżnienie zasłużyli: Helena Fołta, Seweryn Fołta, Jakub Mazurek, Igor Gruszczyk, Wiktor Krasnowski, Mykhailo Valchuk, Emilia Naslyan, Łukasz Kozłowski, Aleksandra Świeca.

Wyniki wszystkich walk na www.panel-rejestracyjny.pl w zakładce: zawody.