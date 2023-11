Siedem nowoczesnych hełmów wyposażonych w elementy odblaskowe, okulary przyciemniane, przyłbice transparentne i latarki to sprzęt, który trafił do OSP Zaklików. Strażacy uzyskali także dotację w wysokości 40 954,40 zł na zakup sprzętu piorącego do mundurów.

Zakup sprzętu był możliwy dzięki otrzymanej dotacji na zadanie pod nazwą „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zaklików celem zwiększenia potencjału technicznego dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”. Kwota dotacji to 12 150 zł.

Całość zakupionego ekwipunku, a zwłaszcza hełmy są ważnym elementem, który chroni strażaków podczas przeprowadzanych przez nich akcji. Aby mogli skutecznie udzielać pomocy sami muszą być zabezpieczeni przed niebezpiecznymi czynnikami na jakie są narażeni, zwłaszcza podczas gaszenia pożarów. Otrzymanie takiego specjalistycznego sprzętu jest kluczowe dla podniesienia efektywności OSP.

Strażacy ochotnicy z Zaklikowa kupili także specjalną pralnico-wirówkę do prania mundurów oraz zestaw 4 pomp dozujących wraz z lancami, specjalny płyn do prania, odplamiacz i detergent. Fundusze uzyskane na ten cel to 32 000 zł z Fundacji PKO Banku Polskiego z programu „Bezpieczny Strażak – Bezpieczny Obywatel”, a 8 954,40 zł dofinansowała Gmina Zaklików. Głównym cele tego zakupu było skrócenie czasu prania a także systematyczne pranie ubrań specjalnych mających kontakt z substancjami chemicznym, rakotwórczymi oraz ludzką krwią. Podniesie to znacznie gotowość bojową jednostki OSP. Wpłynie to także na odpowiednią konserwację i impregnację ubrań specjalnych.