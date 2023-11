W minionym tygodniu w Centrum Aktywności Seniora odbyła się konferencja pt. „Pierwszy rok Ośrodka Dializ Otrzewnowych oraz dalsze kierunki rozwoju Oddziału Nefrologii”. Spotkanie m. in. było okazją do podsumowania działalności ośrodka i podziękowań wszystkim tych, którzy przyczynili się do jego powstania i funkcjonowania.

– Obejmując kierownictwo nad szpitalem razem z zespołem przyjęliśmy taki tok naszego postępowania, że będziemy udostępniać pacjentom, to co możemy udostępnić szerzej niż mamy. W wielu obszarach rzeczywiście poszerzyliśmy te świadczenia. W związku z tym, że wymaga to zaangażowania bardzo wielu osób, chcemy też cieszyć się i celebrować nasz wspólny sukces, a przede wszystkim sukces dla pacjentów, bo jest to możliwość udzielenia tych świadczeń na miejscu. Od stycznia tego roku udzieliliśmy ponad 8800 świadczeń z hemodializ i ponad 1800 świadczeń z dializ otrzewnowych. Świadczenie to nie to samo co ilość pacjentów ale to jest kolejne podejście do tego pacjenta przez zespół. Jako lekarze mamy pacjentowi przedstawić informację na temat wszelkich dostępnych metod leczniczych i wskazać też gdzie mogą uzyskać tę metodę – mówiła Monika Pachacz-Świderska, dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

W bieżącym roku w stalowowolskiej lecznicy zakwalifikowano do dializy otrzewnowej i objęto opieką 12 pacjentów. – Jest to około 14 proc. wszystkich pacjentów hemodializowanych. Wytyczne mówią, że tak naprawdę ponad 20 proc. pacjentów dializowanych powinno być dializowanych metodą dializy otrzewnowej. W województwie podkarpackim na koniec 2022 roku hemodializowanych pacjentów było 1054, a dializowanych metodą dializy otrzewnowej tylko 17. My od początku roku zaczęliśmy tą metodą dializować już 12 pacjentów, do 20 proc., to jest jeszcze daleka droga, to jest około 200 pacjentów na całe województwo podkarpackie. Pole do działania, do poprawy jest jeszcze duże – mówił lek. Marcin Jadach, kierujący oddziałem Nefrologii i Dializoterapii.

– Jest to wciąż mały ośrodek, wciąż ośrodek, który dopiero planujemy rozwinąć. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku dojdziemy do 25-30 pacjentów, uważam, że docelowo możemy mieć do 40 pacjentów – mówił profesor Andrzej Jaroszyński. Dodał, że dializy otrzewnowe są zwłaszcza dla dwóch grup pacjentów. – Dla osób młodych, aktywnych, którzy w ciągu roku będą przeszczepieni, tak to powinno wyglądać. Na drugim biegunie są często osoby starsze, dla których wyjście z domu jest dużym problemem, osoby z niewydolnością serca – mówił prof. Jaroszyński.

Na konferencji obecny był także prezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki prof. Rajmund Michalski. – Byłem pacjentem dializowanym otrzewnowo, teraz jestem prawie 11 lat po przeszczepieniu nerki. W przypadku hemodializ to wymaga dużego nakładu sił i środków bo te osoby muszą do tej stacji dojechać. Jeżeli to są osoby, które są aktywne zawodowo lub uczące się to bywa, że ten problem staje się na tyle poważny, że one nie mogą pracować, nie mogą studiować, bo praktycznie cały dzień są zajęte dojazdem i samymi dializami. Natomiast opcja druga to są dializy otrzewnowe, które wykonujemy sobie sami w domu. Jest to opcja o wiele lepsza z punktu widzenia pacjenta ponieważ ona pozwala prowadzić w miarę normalny tryb życia – mówił prof. Rajmund Michalski.

Na spotkaniu byli też obecni pacjenci stalowowolskiego ośrodka. – Dializuję się od pół roku i dobrze się czuje, wcześniej miałam bardzo wysokie ciśnienie, teraz to ciśnienie mi się unormowało. Wszystkie wyniki są rewelacyjne. Podłączam się na 9 godzin wieczorem, mnie to nie przeszkadza, rano się odłączam. Chodzę do pracy, spotykam się z koleżankami, mamy jakieś wyjazdy, wieczorem jednak muszę uważać i mieć ten cykl 9 godzinny. Czekam na ewentualny przeszczep kiedyś – mówiła Ewa Kopińska.

Zanim jednak uruchomiono ośrodek konieczne było zapewnienie odpowiedniej kadry. – Metoda wymaga przeszkolenia zespołu, przede wszystkim zespołu pielęgniarskiego i nasz zespół przygotowywał się intensywnie do tego, część pielęgniarek wcześniej pracowała też w różnych ośrodkach w innych miejscowościach właśnie przy dializach otrzewnowych. Udało nam się pozyskać pana profesora Jaroszyńskiego, który miał olbrzymie doświadczenie w tym temacie i też przeszkolił naszych lekarzy. Ten proces trwał długo i wymagał przygotowania, ale całe Podkarpacie może korzystać z naszego ośrodka – mówiła Monika Pachacz-Świderska.

Coraz lepiej rozwija się też sam Oddział Nefrologii i Dializoterapii – Oddział się odbudowuje. Mamy w tej chwili 13 lekarzy zatrudnionych, z tego mamy 4 specjalistów nefrologii, 4 lekarzy, którzy mają specjalizację z chorób wewnętrznych, mamy 3 chirurgów, w tym też naczyniowych. Mamy też dwóch młodych, którzy się specjalizują, a mamy też chętnych, którzy chcą rozpocząć specjalizację z nefrologii więc teraz naszym celem jest żeby u nas w oddziale można było robić specjalizację z nefrologii – mówiła dyrektor szpitala w Stalowej Woli.