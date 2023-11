W Łodzi na 25-metrowym basenie Zatoki Sportu Politechniki Łódzkiej odbywały się Otwarte Zimowe Mistrzostwa Polski w Pływaniu w kategorii Masters. Stalową Wolę, sekcję pływacką Motyla MOSiR Master reprezentowała czwórka zawodników: Maria Petecka, Robert Lorkowski, Arkadiusz Berwecki, Adam Przybylski i Krzysztof Pawłowski. Wszyscy wrócili z medalami!

Do tegorocznych mistrzostw zgłosiło się 499 zawodników; 327 mężczyzn i 172 kobiet. Z Niemiec, Słowacji, Czech, Litwy, Ukrainy i Polski. Biało-czerwonych barw broniło wielu byłych reprezentantów Polski, m.in.: Paweł Korzeniowski, Marcin Cieślak, Marcin Kaczmarek, Zuzanna Pisarska, Natalia Wiśniewska i Agnieszka Gajdowska.

Rekordowe mistrzostwa

Łódzkie mistrzostwa pokazały dobitnie jak bardzo rośnie w siłę masterskie pływanie w Polsce, o czym najlepiej świadczy fakt ustanowienia rekordu mistrzostw pod względem ilości pobitych … rekordów Polski! Łącznie w 12 indywidualnych kategoriach wiekowych ustanowiono 69 krajowych czempionatów kobiet i 32 mężczyzn.

W elitarnym gronie nowych rekordzistów Polski znalazł się Arkadiusz Berwecki. Nie pierwszy zresztą raz. Wielokrotny medalista mistrzostwa Polski, mistrzostw Europy, uczestnik mistrzostw świata, dla przyjaciół… „Beret”, a dla innych pan doktor – w 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego i dzisiaj jest adiunktem w Zakładzie Kinezyterapii krakowskiej AWF – ustanowił trzy nowe rekordy kraju w kategorii F (50-54 lata); na 100 m stylem motylkowym, czas 1:02,46, na 200 m stylem dowolnym (2:04,73) i na 400 m, również w stylu dowolnym (4:34,33). Ten ostatni czekał na pobicie aż 8 lat!

Pani Maria w gazie i dwaj doktorzy

Motyle wróciły z Łodzi z 26 medalami: 13 złotymi – 5 srebrnymi i 8 brązowymi. Najwięcej, bo aż 8, wywalczyła nasza jedynaczka, Maria Petecka, natomiast najwięcej złotych, padło łupem Arkadiusza Berweckiego – trzy w „delfinie”, dwa w „kraulu” i jeden w stylu zmiennym.

Pięć medali przywiózł, używając piłkarskiego żargonu, pływający trener masterskiej sekcji Motyla – Robert Lorkowski. Na szczególne uznanie zasługuje „złoto” wywalczone na 400 m w stylu zmiennym, bo jest to dyscyplina, w której trzeba wykazać się nieprzeciętnymi umiejętnościami w aż czterech stylach, po kolei: motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym. Znany stalowowolski dentysta, specjalista chirurgii stomatologicznej przepłynął 16 długości basenu w czasie 6:26,75 i o 15 sekund był szybszy od Marka Koźlikowskiego z Mastera Olsztyn (6:41, 16) i o ponad 1 minutę i 20 sekund od Wojciecha Korpetty ze Squada Warszawa (7:45,55).

Cztery razy stanął na podium Adam Przybylski, a stawkę naszych medalistów uzupełnił Krzysztof Pawłowski.

Sztafeta prawdę ci powie

Wszyscy, którzy trenują pływanie, doskonale wiedzą, że o randze każdego klubu pływackiego, świadczą sztafety. Że tak jest a nie inaczej, można się było przekonać także w Łodzi, gdzie do rywalizacji w 7 kategoriach wiekowych kluby wystawiły aż 168 sztafet!

Świetnie w tej doborowej stawce spisały się Motyle! W kategorii D (200-239 lat) złoto wywalczyła sztafeta 4×50 m stylem zmiennym mężczyzn w składzie: Arkadiusz Berwecki, Krzysztof Pawłowski, Robert Lorkowski, Adam Przybylski. Nasz zespół pokonał 8 długości basenu w czasie 2:12,44. O ponad 20 sekund wyprzedził drugą sztafetę, reprezentantów Water Squad-D Warszawa (2:32,89).

W takim samym składzie Motyle przystąpiły do rywalizacji na 4×50 m stylem dowolnym i zajęły w swojej kategorii wiekowej miejsce trzecie, uzyskując czas 1:57,86. Walkę o „srebro” przegrali ze sztafetą Mastera Świdnik (1:50,52).

Podziękowania dla dyrektora

W klasyfikacji medalowej zajęły 11 miejsce. Zostawiły za sobą potęgi pływackie m.in. z Gdyni, Łodzi, Częstochowy, Katowic, Białegostoku i Wrocławia. Klasyfikacje wygrał Water Squada Warszawa, który wywalczył 93 medale (44-35-14), miejsce drugie zajął Weteran Zabrze – 54 (34-11-9), a trzecie MUKS Zgierz – 103 (33-36-34). Ogółem, medale pojechały do 76 klubów, z 89 zgłoszonych do mistrzostw.

Reprezentanci Motyla podkreślili, że ich doskonała postawa i wysoka forma to wynik bardzo dobrej współpracy sekcji Motyla Masters z dyrekcją stalowowolskiego MOSiR.

– To dzięki fachowemu zrozumieniu przez dyrektora MOSiR-u pana Grzegorza Domańskiego naszych potrzeb i jego pomocy w okresie przygotowawczym, można było wystartować w tych prestiżowych zawodach i udowodnić swoją przynależność do krajowej czołówki, i w efekcie zdobyć tyle medali – dziękował twórca sukcesów masterskiej sekcji Motyla, Robert Lorkowski

Maria Petecka (kat. G, 55-59 l.)

Złote: 100 m motylkowym – 1:39,77, 200 m klasycznym – 3:37,11, 200 m zmiennym – 3:14,54. Srebrne: 50 m motylkowym – 43.51, 100 m klasycznym – 1:42,23, 100 m zmiennym – 1:29,55. Brązowe: 50 m dowolnym – 35.64, 50 m klasycznym – 47.77.

Arkadiusz Berwecki (kat. F, 50-54 l.)

Złote: 50 m motylkowym – 28.24, 100 m motylkowym – 1:02,46 (rekord Polski), 200 m motylkowym – 2:27,09, 200 m dowolnym – 2:04,73 (rek. Polski), 400 m dowolnym – 4:34,33 (rek. Polski), 200 m zmiennym – 2:33,45.

Robert Lorkowski (kat. H, 60-64 l.)

Złote: 200 m motylkowym – 3:22,06, 400 m zmiennym – 6:26,75. Srebrny: 200 m grzbietowym – 2:57,38. Brązowe: 200 m dowolnym – 2:39,01, 200 m zmiennym – 2:57,19.

Adam Przybylski (kat. G, 55-59 l.)

Złoty: 200 m motylkowym – 3:20,19. Srebrny: 200 m grzbietowym – 2:56,55. Brązowe: 50 m motylkowym – 32.0, 800 m dowolnym – 11:54,39, 4. miejsce: 100 m grzbietowym – 1:21,31.

Krzysztof Pawłowski (kat. E, 45-49 l.)

Brązowy: 800 m dowolnym – 11:08,65. 4. miejsce: 200 m grzbietowym – 2:40,85, 5. miejsce: 100 m grzbietowym – 1:14,59, 6. miejsce: 50 m grzbietowym – 33.03.

Sztafety

Złoty: 4×50 m D zmiennym (Berwecki, Pawłowski, Lorkowski, Przybylski) – 2:12,44. Brązowy: 4×50 m D (Berwecki, Pawłowski, Lorkowski, Przybylski) – 1:57,86