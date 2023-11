Miasto Stalowa Wola ogłosiło przetarg na zadanie pn. „Aktywne miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi”. Postępowanie dotyczy budowy Centrum Młodzieżowego przy ulicy Energetyków.

– Ogłoszenie tego przetargu, to kolejny, milowy krok w spełnieniu obietnicy danej młodym ludziom w Stalowej Woli. Do ostatniego dnia roboczego tego roku mogą składać oferty firmy, które chcą wybudować niespotykane w regionie Centrum dedykowane młodzieży. Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby nowoczesnego i bezpiecznego miejsca spotkań, rekreacji, wypoczynku i zabawy dla młodzieży w Stalowej Woli. Jestem przekonany, że kilka tysięcy metrów powierzchni, którą oddamy w ręce młodych, wraz z kręgielnią, ścianką wspinaczkową, parkiem trampolin, pomieszczeniami na rozwijanie zainteresowań, zewnętrznym amfiteatrem oraz wieloma innymi atrakcjami spełni marzenia stalowowolskiej młodzieży. Centrum Młodzieżowe na stałe wpisze się w krajobraz miasta otwartego na młodość, która niesie ze sobą wiele dobrych pomysłów, ale jest też szczególnym okresem w życiu, w którym miejsce spędzania wolnego czasu jest kluczowe – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Bryłę budynku stanowi prostopadłościan częściowo zagłębiony w skarpie w taki sposób, że poziom pierwszego piętra znajduje się na poziomie terenu po wschodniej stronie budynku. Bryła budynku na poziomie dachu została podzielona na części, które zostały podniesione na różne wysokości. Wysokość poszczególnych części związana jest z ich przeznaczeniem funkcjonalnym. Elewacje projektowane są jako wykończone po części blachą falistą ze stali nierdzewnej oraz panelami z poliwęglanu w kolorze białym mlecznym. W parterze w strefie głównego wejścia oraz lokali usługowych elewacja projektowana jest jako fasada szklana o jasnej ślusarce, zbliżonej kolorystycznie do blachy falistej użytej do wykończenia ścian. Kubatura budynku wynosi 52 123 m sześciennych, a powierzchnia użytkowa – 6739,4 m kw.

Zasadniczy zakres robót obejmuje: przygotowanie terenu budowy, roboty ziemne, usunięcie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, budowa budynku Młodzieżowego Centrum Sportu wraz ze wszelkimi instalacjami oraz przyłączami, wyposażenie obiektu, przebudowa zjazdu, budowa parkingów i dróg manewrowych, budowa oświetlenia i monitoringu zewnętrznego, zagospodarowanie terenu, w tym m.in. dirt park, amfiteatr, mini boisko do piłki koszykowej, wykonanie zieleni urządzonej.