Pogoń Siedlce będzie kolejnym rywalem Stali Stalowa Wola. Spotkanie 19. kolejki II ligi odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 27 listopada o godzinie 16.15.

„Zielono-czarni” będę mieć w tym meczu wiele do udowodnienia. To w Siedlcach na początku sezonu doszło do największej kompromitacji naszej drużyny w tym sezonie. W 19. minucie czerwoną kartką został upomniany pomocnik Pogoni Ernest Dzięcioł, a w 41. minucie to samo spotkało jego kolegę z drużyny, Damiana Szuprytowskiego. Ostatnie minuty pierwszej i całą drugą połową Stal grał z przewagą dwóch piłkarzy i… przegrała 0:2. W 65. minucie gospodarze wyprowadzili kontrę, po której bramkę zdobył głową Cezary Demianiuk, a w 78. minucie ten sam piłkarz wykorzystał rzut karny.

Pogoń w 18. meczach tego sezonu odniosła 9 zwycięstw, 6 spotkań zremisowała, a tylko 3 przegrała. Na wyjazdach grała 10 razy – 5 zwycięstw, 3 remisy i 2 porażki, w Elblągu 1:2 i Jastrzębiu-Zdroju, także 1:2.

Trenerem drużyny jest od połowy czerwca tego roku 42-letni Marek Brzozowski, który wcześniej pracował w Escoli Warszawa, w 3-ligowym Świcie Mowy Dwór Mazowiecki, a przed objęciem zespołu z Siedlce był dyrektorem ds. szkolenia i jednocześnie trenerem Rezerwy Wisły Płock.

Najlepszym strzelcem drużyny jest wychowanek klubu, 31-letni Cezary Demianiuk, który zdobył do tej pory 9 bramek, w tym 5 z rzutów karnych.

Spotkanie Stal Stalowa Wola – Pogoń Siedlce będzie transmitowane na żywo w TVP Sport.