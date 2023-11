„Wielokulturowość w gminie Ulanów” to tytuł wydarzenia, jakie odbyło się w niedzielne popołudnie w Zespole Dworsko-Parkowym w Bielinach. Niesamowity koncert muzyki klezmerskiej, wystawa oraz degustacja potraw kuchni chasydzkiej – to wszystko czekało na przybyłych gości.

Przed wybuchem II wojny światowej w Ulanowie mieszkało ponad 2 tys. Żydów. Trudnili się oni głównie handlem i rzemiosłem.

– Żydzi w Ulanowie mieszkali od początku założenia miasta. Pierwsza synagoga, która wspominana jest w dokumentach to XVII w., a w XVII w. Ulanów został miastem. Ta społeczność istniała od początku istnienia miasta, ponieważ było to miasto handlowe, a Żydzi zajmowali się głównie handlem – mówił Bartłomiej Pucko z Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie.

Wydarzenie „Wielokulturowość w gminie Ulanów” rozpoczęło się od koncertu muzyki klezmerskiej w wykonaniu Kapeli Brodów.

– Zagramy muzykę żydowską z pamięci polskich muzykantów. Będą też wątki stricte żydowskie, klezmerskie. Słowo „klezmer” to po prostu muzykant, grajek. Zagramy na skrzypcach, cymbałach, kontrabasie i lirze korbowej – powiedział Witek Broda.

Koncert był prawdziwą ucztą dla melomanów. Tuż po nim na poddaszu dworku odbyło się otwarcie wystawy „Żydzi w gminie Ulanów”.

– Niewiele zostało po kulturze żydowskiej w Ulanowie. Przyczyniły się do tego zawirowania wojenne. Zostały dawne kamienice żydowskie i kirkut. Na wystawie prezentujemy pozostałą niewielką ilość zdjęć, pamiątek i dokumentów. Niewiele udało się ocalić, stąd też apel do mieszkańców, którzy posiadają jeszcze jakieś pamiątki, aby zgłaszali się do nas – mówił Bartłomiej Pućko.

Wisienką na torcie była degustacja potraw kuchni chasydzkiej. Wśród przygotowanych dań znalazły się m.in.: pulpeciki rybne, maca i zupa rybna.

