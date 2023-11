Stalowa Wola

Jarmark Bożonarodzeniowy zaplanowany jest na 10 grudnia (niedziela). Stoiska będą czynne w godz. 13–20 na Placu Piłsudskiego (przy MDK). Organizatorem jarmarku jest MDK.

Celem jarmarku jest stworzenie możliwości wystawienniczo-handlowych dla lokalnych rękodzielników, twórców regionalnych wyrobów spożywczych i przedmiotów artystycznych, sprzedawców asortymentu o charakterze świątecznym, podmiotów gastronomicznych oraz lokalnych instytucji, stowarzyszeń i innych podmiotów prezentujących tradycje świąteczne.

Uczestnictwo w jarmarku nie podlega opłacie, odpłatny jest jedynie dostęp do energii (30 zł). Istnieje możliwość wypożyczenia namiotu (3 m x 3 m w cenie 30 zł za jeden, maksymalnie 2 sztuki), stolików (ok. 120 cm x 70 cm, 15 zł/szt., maksymalnie 2), krzeseł (7 zł/szt., maksymalnie 4). Płatność za wypożyczenie gotówką w dniu jarmarku u organizatora. Wystawca może skorzystać z własnego wyposażenia np. namiotu, ale musi to zgłosić organizatorowi.

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 grudnia br. Więcej informacji na stronie mdkstalowawola.pl.

Podobnie jak w roku ubiegłym na wystawców czeka konkurs na najładniejsze stoisko jarmarku. Informacje na stronie organizatora: www.mdkstalowawola.pl. Fundatorem nagród w konkursie jest Klaster Lasowiacki.

Nisko

Na Placu Wolności będzie można kupić świąteczne ozdoby w niedzielę, 17 grudnia. Niżański kiermasz zapewni duży wybór bożonarodzeniowych elementów dekoracyjnych dzięki wyrobom powstałym w Środowiskowym Domu Samopomocy „Gawra” oraz świetlicach środowiskowo-profilaktycznych w Niska, Zarzeczu, Wolinie i Nowosielcu. Ponadto będą stoiska przygotowane przez niżańskie szkoły, panie z kół gospodyń wiejskich, a także osoby prywatne.

Przedświąteczną atmosferę podkreślą kolędy. Do wspólnego śpiewania zapraszają uczestnicy Studium Wokalnego z NCK Sokół.

Kiermasz organizuje NCK „Sokół” wraz z Urzędem Gminy i Miasta Nisko.

Kiermasz w godz. 11–15.30.

Krzeszów

Krzeszowski Kiermasz Świąteczny odbędzie się już po raz trzeci. W tym roku zaplanowano go na niedzielę, 10 grudnia, w sali widowiskowej GOK. Początek o godz. 12. Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury. Trwa nabór chętnych do wzięcia w nim udziału. Wystawcy będą mogli zaprezentować swoje nie tylko świąteczne wyroby. Mile widzianie wszelkiego rodzaju rękodzieło, ozdoby i stroiki świąteczne oraz wypieki i potrawy. Zapisów można dokonywać pod numerem 15 8798 303.

Udział w kiermaszu jest bezpłatny.

Grębów

Kiermasz Bożonarodzeniowy odbędzie tu się 10 grudnia (niedziela) na Rynku. Rozpocznie się o godz. 12 (po mszy św.).

W ofercie rękodzieło i świąteczne potrawy. Przybyli mogą też liczyć na spotkanie z Mikołajem i wspólne kolędowanie.

Gorzyce – nie tylko kiermasz

9 edycja Gorzyckiego Kiermaszu Świątecznego to wydarzenie dwudniowe. 2 i 3 grudnia (sobota, niedziela) odbędzie się w Technicznym Ogrodzie w Gorzycach. W sobotę rozpocznie się o godz. 8, a zakończy około godz. 12, w niedzielę stoiska będzie można zwiedzać od godz. 12 do 16.

Do udziału w kiermaszu zaproszeni zostali rękodzielnicy, twórcy ludowi, producenci lokalni, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia. Udział w kiermaszu dla wystawców jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze do 27 listopada br. Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres promocja_gmina@gminagorzyce.pl. Więcej informacji pod nr tel. 15 836 20 75 wew. 33.

W niedzielę, 3 grudnia br., ulicami Gorzyc przejedzie Świetlny, Strażacki Orszak Świętego Mikołaja. Tego dnia władze gminy zapraszają w szczególności dzieci na spotkanie z Mikołajem i jego pomocnikami. W niedzielne popołudnie dla najmłodszych, organizatorzy przygotowują moc atrakcji, w tym konkursy i zabawy oraz spotkania z postaciami z ulubionych bajek.