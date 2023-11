4 listopada br. podporucznik Stanisława Cepnik ps. „Złuda” obchodziła setną rocznicę urodzin. W związku z tak niecodziennym jubileuszem, 17 listopada odwiedziła ją delegacja Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Obwodu Nisko-Stalowa Wola.

Stanisława Cepnik jest członkiem zwyczajnym-weteranem niżańsko-stalowowolskiego Koła. Mieszka w Tarnobrzegu. Z jubileuszowymi życzeniami odwiedzili ją: Zbigniew Markut – prezes Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola ŚZŻAK, Grażyna Bogacz – sekretarz Koła i Władysław Potocki – członek zarządu Koła, wraz z przedstawicielem 34 Batalionu Lekkiej Piechoty WOT z Niska – ppor. Łukaszem Grębowcem.

– W trakcie naszej wizyty, na ręce Szacownej Jubilatki, przekazaliśmy list gratulacyjny z najlepszymi życzeniami i wyrazami uznania od Zarządu Głównego ŚZŻAK, podpisany przez por. hm. Janusza Komorowskiego ps. „Antek” – Prezesa Zarządu Głównego ŚZŻAK oraz odznaczenie pamiątkowe „WIERNI AKOWSKIEJ PRZYSIĘDZE”. Ze swej strony Dostojnej Członkini, weterance naszego Koła, podarowaliśmy Rocznik Koła Obwodu Nisko-Stalowa oraz słodkości. Żołnierz z 34 Batalionu Lekkiej Piechoty WOT z Niska wręczył bukiet biało-czerwonych kwiatów – opowiada Grażyna Bogacz. –Spotkanie było okazją do ciekawej rozmowy i wielu wspomnień. Pani Stanisława wykazała się doskonałą pamięcią. Chętnie w pogawędce powracała do dawnych lat, zarówno tych z czasów wojny jak i późniejszych, dzieląc się z nami wieloma interesującymi wydarzeniami z ze swojego bogatego, stuletniego życia.

Stanisława Cepnik urodziła się 4 listopada 1923 roku w Rozwadowie. Jej ojciec, przedwojenny policjant, w latach okupacji był kierownikiem referatu wywiadowczego Armii Krajowej powiatu tarnobrzeskiego. Kiedy wybuchła wojna Stanisława miała 16 lat. 2 września 1939 roku była świadkiem tragicznej śmierci sąsiadów z ulicy Kolejowej, gdy niemieckie bomby spadły tuż obok jej rodzinnego domu. Kobieta uniknęła wywózki do Niemiec, ale dostała nakaz pracy przymusowej w niemieckich magazynach. W sierpniu 1942 roku wstąpiła do AK. Po złożeniu przysięgi pełniła funkcję łączniczki. Działała pod pseudonimem „Złuda”. Była pośrednikiem w przekazywaniu tajnej poczty, rozkazów, meldunków, a także innej korespondencji pomiędzy swoim ojcem, Stefanem Rosiem pseudonim „Jawor”, a Komendą Obwodu AK i innymi członkami oddziału. Po wojnie mocno przeżywała dramat swego brata, jednego z ludzi „Zapory” Mieczysława Rosia, skazanego na 8 lat więzienia za działalność w strukturach AK i WiN. Zawodowo, przez 52 lata pracowała głównie w księgowości. Za lata pracy wyróżniona została odznaką „Zasłużony dla handlu i usług”. Była cenionym pracownikiem, do tego zawsze pełna empatii i koleżeńska. Do dziś spotyka się z ogromną życzliwością osób, z którymi pracowała.

Jest członkiem zwyczajnym-weteranem Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Obwodu Nisko-Stalowa Wola. Wśród wyróżnień posiada odznakę Weterana Walk o Niepodległość oraz Krzyż Armii Krajowej. W 2001 roku została mianowana na stopień podporucznika Armii Krajowej.