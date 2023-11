Szóste zwycięstwo odniosła drużyna juniorów Stali Stalowa Wola w rozgrywkach koszykarskiej Podkarpackiej Ligi U 19. Podopieczni trenera Rafała Partyki pokonali Start Lublin i dzięki tej wygranej awansowali na pierwsze miejsce w tabeli.

Po pierwszej kwarcie goście wygrywali różnicą 7 punktów, ale kolejne dziesięć minut należało do Stali, także trzecia odsłona i po 30. minutach nasz zespół prowadził 58:49. W ostatniej „ćwiartce” koszykarze z Lublina robili co mogli, by odrobić straty, ale ta sztuka im się nie udała.

STAL – START 77:70 (15:22, 21:13, 22:14, 19:21)

STAL: Bar 18, Kędra 18 (3×3|), Krzek 16 (3×3), Marcin Paterek 6, Nowak, Maciej Paterek, Bożek, Daca, Rojek, Stańczyk.

Dla Startu najwięcej: Turewicz 24 (3×3), Skiba 15 (4×3), Szarlip 13.

Tabela za www.podkarpackikosz.com.pl