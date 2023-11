Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym na najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową.

Najpiękniejsze bombki wybierze jury powołane przez organizatora. Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanach (obecnie do Kręgielni w Kępiu Zaleszańskim) do 8 grudnia br. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków, zerówkowiczów oraz uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

Celem konkursu jest powrót do tradycji wykonywania bombek bożonarodzeniowych, prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej, rozwijanie wrażliwości estetycznej Szczegółowe informacje dostępne na stronie GOK Zaleszany.