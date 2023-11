Policjanci leżajskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego citroenem, który nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna był pijany. W organizmie miał ponad 2 promile alkoholu. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem marki Citroen. Mężczyzną tym był 45-letni mieszkaniec Brzózy Królewskiej. W trakcie sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami. Dodatkowo od mężczyzny czuć było alkohol. Policyjny alkomat wskazało w organizmie 45-latka ponad 2 promile alkoholu.

Kierujący za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat.