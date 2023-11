Dwa lata temu BARTOSZ PIOTERCZAK zadebiutował w pierwszej drużynie Stali Stalowa Wola w trzecioligowym wyjazdowym meczu z Unią Tarnów. Pół roku temu zdobył swoją pierwszą bramkę w Sieniawie w spotkaniu z Sokołem, a w sobotę 17-latek zaliczył premierowe trafienie w drugiej lidze i pierwsze przed swoją widownią.

„Zgasił” z lewej strony boiska piłkę wybitą przez Arkadiusza Ziarko ze swojej połowy, „ściął” do środka, minął zwodem doświadczonego pomocnika GKS-u Przemysława Lecha, nie dał sobie odebrać futbolówki Bartoszowi Boruniowi i Sebastianowi Rogali, i uderzył zza linii pola karnego. Piłka odbiła się rykoszetem od nogi ukraińskiego stopera Jewhenija Zacharczenki i zatrzepotała w lewym górnym rogu bramki.

– Gratuluję zdobytej bramki i zwycięstwa!.

– Po trzech słabszych, co tu dużo mówić, po prostu po bardzo słabych meczach, nadarzył się odpowiedni moment, żeby to odwrócić, zrehabilitować się, no i jak widać, udało się – powiedział po meczu Bartosz PIOTERCZAK. – Uważam, że zagraliśmy dzisiaj bardzo dobry mecz. Do przerwy rywal nie stwarzał klarownych sytuacji strzeleckich pod naszą bramką. Jedynie stałe fragmenty gry stanowiły jakieś zagrożenie, ale graliśmy konsekwentnie w obronie i moim zdaniem jak najbardziej zasłużenie sięgnęliśmy po zwycięstwo.

– Zgadzam się, że jest to zasłużone zwycięstwo Stali, ale po zdobyciu kontaktowej bramki to zespół z Jastrzębia z lekka dominował…

– Źle zrobiliśmy, że po przerwie wycofaliśmy się tak głęboko na swoją połowę. Szybko zdobyta pierwsza bramka bardzo nas uspokoiła. Druga dodała nam jeszcze większego spokoju i chyba to nas uśpiło. Konsekwencja tego była stracona bramka. Na szczęście utrzymaliśmy prowadzenie do końca, bo tak naprawdę to przez cały czas mieliśmy kontrolę nad meczem.

– Bije ci brawo nie tylko za strzelenie gola i za sposób, w jaki to zrobiłeś, ale generalnie za odważną grę, szczególnie w pierwszej połowie, kiedy mając piłkę, raz za razem próbowałeś „wozić” za sobą piłkarzy Jastrzębia.

– To żadna odwaga. Wszystko zależy od meczu, od rywala, od sytuacji na boisku. Dzisiaj miałem taką możliwość, to dlaczego miałbym tego nie robić? Wiem, że wiąże się to z dużym ryzykiem, bo wiadomo, jak może się to skończyć, no ale…

– … ale ten nie pije szampana, kto nie podejmuje ryzyka. Prawda?

– Dokładnie. Przecież to właśnie takimi pojedynkami „jeden na jeden” stwarza się przewagę, a o to chodzi na boisku i to podkreśla dosyć często nasz trener, żeby brać na siebie odpowiedzialności za kreowanie gry.

– Toś mnie zaskoczył. Spodziewałbym się raczej, że w przerwie usłyszałeś od trenera Pietrzykowskiego: Bartek, daruj już sobie te kiwki, bo źle się to dla nas skończy…

– Nie, nic takiego nie usłyszałem. Myślę, że trener jest za takim graniem, że to popiera.

– Jaka jest twoja ulubiona pozycja na boisku. Typowa dziesiątka czy raczej taka fałszywa?

– Moją ulubioną pozycją jest ta, na jakiej wystawi mnie trener. Jeżeli mam grać na środku, to będę grał na środku, jeżeli na „10” to na „10”, która daje więcej możliwości grania „jeden na jeden”, bo środek pola to jest najbardziej ryzykowna pozycja na boisku i tu już trzeba kalkulować. Nie można być takim jeźdźcem bez głowy.

– Dlaczego tak bardzo różni się gra Stali w domu od gry na wyjeździe.

– To jest świadomość własnego boiska. Występ przed swoją widownią, która świetnie nas wspiera, daje nam kopa i to jedyne chyba wytłumaczenie tego, dlaczego tak słabo idzie nam na wyjazdach, a tak dobrze w domu.

– Zostały wam dwa mecze i 6 punktów do zdobycia.

– Gramy u siebie. Tu czujemy się najlepiej, najpewniej i postaramy się nie zawieść naszych kibiców, i wygrać oba te mecze. Na pewno nas na to stać.