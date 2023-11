Gminny Ośrodek Kultury był remontowany od 2020 roku. Po kilku latach w końcu można uznać jego modernizację za zakończoną.

Budynek pochodzący z lat 70-tych nie był do tej pory gruntownie modernizowany ani remontowany. Dzięki środkom własnym oraz dofinansowaniu inwestycji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Polskiego Ładu i funduszom z Lokalnej Grupy Działania został gruntownie wyremontowany. Koszt remontu opiewa na kwotę 3,7 miliona złotych.

– Prace obejmowały przebudowę wraz z remontem pomieszczeń w starej części budynku oraz rozbudowę obiektu o dodatkowe pomieszczenia zarówno na parterze jak i na pierwszym piętrze. Te pomieszczenia to biblioteka, sala taneczna oraz dodatkowe łazienki. Obiekt zmienił wygląd zewnętrzny poprzez wykonanie termomodernizacji wraz zagospodarowaniem otoczenia. Powstały nowe miejsca parkingowe, dojazdy a także dodatkowe wejścia do budynku. W środku wykonano przebudowę wnętrza, dzięki której zostały wydzielone nowe pomieszczenia. Remont objął też pomieszczenia piwniczne tak by w przyszłości mogły służyć jako podręczne archiwum czy magazyn rekwizytów i sprzętu. Zakres przebudowy to nie tylko roboty budowlane ale też instalacyjne takie jak przebudowa przyłącza wodociągowego wraz z instalacją wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną oraz centralnego ogrzewania z wymianą wyposażenia i osprzętu. Została wykonana wentylacja mechaniczna i system chłodzenia a także instalacja internetowa i monitoring – powiedział “Sztafecie” burmistrz Zaklikowa Dariusz Toczyski.

Odnowiony budynek jest przede wszystkim funkcjonalny i bezpieczny. Dostosowanie go do obecnych standardów poprawi komfort korzystania z szerokiej oferty Gminnego Ośrodka Kultury, który działa na rzecz szeroko rozumianej edukacji kulturalnej, tworząc warunki do kształtowania poczucia tożsamości i więzi społecznych. Oficjalne otwarcie jest przewidziane na początku przyszłego roku.