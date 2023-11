Po hucznym świętowaniu naszego jubileuszu czas na kolejną inicjatywę w służbie krwi! To już jedenasty raz, kiedy z Państwa wsparciem, będziemy rozkręcać w Zbydniowie kolejny FESTIWAL DOBROCZYNNOŚCI. Aby utrzymać sprawdzony format naszych akcji będzie to zbiórka krwi połączona ze wsparciem Podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu.

W związku z powyższym razem z Wójtem Gminy Zaleszany Panem Pawłem Gardym, Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie, Kołem Gospodyń Wiejskich w Zbydniowie i Mieszkańcami Zbydniowa, chciałbym Państwa gorąco zaprosić do udziału w zbiórce krwi, w ramach akcji: ,,Czerwone krwinki spod zielonej choinki!”. Nasza zbiórka odbędzie się 2 grudnia (sobota) 2023 r., w godzinach od 9.00 do 13.00, w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie (ul. Ks. Nai 1).

Co motywuje nas przy okazji tej edycji?

To oczywiście nasi krwiodawcy, darczyńcy, wolontariusze, osoby prywatne, instytucje

i organizacje, którzy tak licznie, już od 5 lat angażują się w nasze zbiórki krwi. Wielu z Państwa, już w czasie naszego czerwcowego ,,Balu KREWniaków”, deklarowało swój udział

w kolejnych organizowanych przez nas akcjach. Państwa zaangażowanie, ofiarność, chęć niesienia pomocy innym, sprawiły, że jeszcze raz chcemy zachęcić wszystkich do wspólnego działania.

Choć od daty naszej akcji do Świąt Bożego Narodzenia równo 22 dni, to do Mikołajek już tylko cztery. To szczególny czas, w którym mocniej odczuwamy potrzebę czynienia dobra, życzliwiej patrzymy na bliźniego, chcemy obdarowywać innych i znów poczuć dziecięcą radość.

Jak powszechnie wiadomo krew to ,,lek”, którego nie da się wyprodukować. Jest potrzebna do wszystkich skomplikowanych zabiegów, do wszystkich problematycznych schorzeń przewlekłych i ostrych. Najczęściej myślimy, że są to nagłe sytuacje takie jak: wypadek czy operacja, a krew w dużych ilościach jest niezbędna do leczenia chorób przewlekłych, nowotworowych i hematologicznych. Tylko dzięki ludziom oddającym krew, wszelkie nowoczesne technologie używane w szpitalach mogą być realizowane. Bez krwi, wiele zabiegów nie mogłoby się odbyć. Stąd tak wielu pacjentów w szpitalach z nadzieją czeka na nasze wsparcie.

Dlatego organizując tę zbiórkę krwi, w tym konkretnym dniu, każdy z nas będzie mógł stać się prawdziwym Świętym Mikołajem i obdarować kogoś konkretnego najwspanialszym darem – darem życia. Żaden inny prezent nie da tyle satysfakcji obdarowującemu i tyle szczęścia obdarowanemu. I na 100% będzie trafiony!

Chcąc poczuć klimat Świąt, na kilka dni przed Mikołajkami, postanowiliśmy, że ta edycja naszej akcji odbędzie się pod hasłem: ,,Czerwone krwinki spod zielonej choinki!”.

Niech będzie to dla Państwa najlepszą zachętą do wzięcia udziału w naszej zbiórce krwi i zrobienia prezentu z ,,ŻYCIA dla ŻYCIA”.

Formuła naszego najbliższego wydarzenia będzie obejmować zbiórkę krwi i kontynuację naszego wsparcia w postaci zbiórki darów dla Podopiecznych Domu Dziecka w Tarnobrzegu. W czasie naszej akcji będziemy zbierać dla Nich środki czystości, chemię osobistą i słodkości. Jak zawsze wierzymy w Państwa wielkie serca!

Ponadto, do dalszego działania motywuje nas nie tylko chęć niesienia pomocy bliźniemu ale także efekty naszych poprzednich akcji. To dzięki Wam, w czasie dziesięciu już zbiórek, udało się zebrać 215,8 litra krwi (!) i zarejestrować 41 (!) potencjalnych Dawców szpiku w bazie Fundacji DKMS Polska oraz 68 potencjalnych Dawców narządów. Nieoceniona jest również ofiarność mieszkańców naszego regionu dla Domu Dziecka w Tarnobrzegu.

Nasza zbiórka to przede wszystkim odpowiedź na chęć udziału w kolejnych takich wydarzeniach ze strony Mieszkańców naszej gminy i okolic, za co już dziś jesteśmy wdzięczni!

Wszystkie informacje o naszej akcji można znaleźć na profilu wydarzenia, na Facebooku pod nazwą: ,,Czerwone krwinki spod zielonej choinki!” – zimowa edycja zbiórki krwi w Zbydniowie, w zakładce ,,dyskusja”.

https://www.facebook.com/events/986410062619292/?active_tab=discussion

Zbudowani postawą i liczbą uczestników poprzednich edycji, a także zaangażowaniem różnych środowisk, organizacji i osób, gorąco apeluję i zachęcam Państwa do włączenia się w naszą kolejną zbiórkę. Liczę na Państwa obecność i zaangażowanie byśmy po raz kolejny, wspólnie podarowali innym ,,Czerwone krwinki spod zielonej choinki”!

Michał Dziuba

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.