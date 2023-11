Bolesne miesiączkowanie jest dolegliwością, na którą często skarżą się młode dziewczęta, których układ rozrodczy jest jeszcze w fazie rozwoju. Dolegliwości są wówczas charakterystyczne dla pierwszych miesiączek i z czasem stają się mniej dokuczliwe. Bolesne miesiączki są też charakterystyczne dla zbliżającego się okresu menopauzy. Jak sobie z nimi poradzić?

Przyczyny bolesnych miesiączek

Bolesne miesiączkowanie, w terminologii medycznej określa się jako dysmenorrhea. Statystycznie może mieć różne przyczyny, z których większość nie powinna wywoływać naszego niepokoju. Najczęściej odczuwany dyskomfort jest związany z naturalnymi procesami zachodzącymi w organizmie kobiety, a odpowiedzialne za dolegliwości są skurcze macicy. Jest to naturalny proces, w efekcie którego złuszcza się błona wyściełająca macicę, jeśli nie doszło do zapłodnienia. U niektórych kobiet ból może być silniejszy, ale warto pamiętać, że często jest wynikiem osobniczej odporności na ból.

Bóle menstruacyjne, którym towarzyszy większy może wywoływać endometrioza, czyli choroba, w której tkanka podobna do błony śluzowej macicy rozwija się poza nią. Warto dodać, że statystycznie to właśnie endometrioza jest jedną z najczęstszych przyczyn bolesnych miesiączek. Nie bez znaczenia są też wszelkie infekcje, a zwłaszcza stany zapalne. Jeśli infekcje mają tendencję do nawracania i towarzyszą im objawy dodatkowe, jak nudności czy wymioty nie należy zwlekać z konsultacją u specjalisty. Zdarza się, że kobiety bagatelizują stan zapalny, a tymczasem może on prowadzić do poważnych powikłań, a nawet do niepłodności.

Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS), mimo że jak nazwa wskazuje, dotyczy okresu przed menstruacją, również może się przełożyć na samopoczucie kobiety, kiedy krwawienie już się rozpocznie. Objawy PMS mogą obejmować bóle głowy, skurcze, bóle piersi, zaburzenia snu, drażliwość i stany depresyjne.

Za bolesne miesiączkowanie odpowiadają też choroby tarczycy. Dzieje się tak, ponieważ nieprawidłowości w funkcjonowaniu tarczycy mogą wpłynąć na układ hormonalny i doprowadzić właśnie do bolesnych miesiączek. Niedoczynność lub nadczynność tarczycy, a także choroby autoimmunologiczne tarczycy mogą także negatywnie wpłynąć na regularność cyklu miesiączkowego.

Jak radzić sobie z bólem podczas miesiączki?

Aby zmniejszyć dolegliwości bólowe, doraźnie warto sięgnąć po lek dostępny bez recepty, np. ten, który zawiera ketoprofen. Zawsze należy jednak stosować się do zaleceń lekarza i nie przekraczać zaleconej dawki. Jeśli bólowi towarzyszą skurcze, dobrze sprawdzą się ciepłe okłady na brzuch.

Warto też pamiętać, że profilaktyka bolesnych miesiączek zakłada też dbałość o zdrowy tryb życia. Wskazana jest regularna aktywność fizyczna, ale też zdrowa dieta bogata w owoce, warzywa i błonnik może pomóc w łagodzeniu objawów. Również niektóre suplementy diety, takie jak witamina B6, magnez lub wyciąg z imbiru, mogą pomóc w złagodzeniu bólu związanego z miesiączką. Ważne jednak aby ich przyjmowanie skonsultować ze specjalistą. W niektórych sytuacjach ginekolog może zlecić antykoncepcję hormonalną.