Złote Gody w mieście Stalowa Wola świętowało 22 pary małżeńskie. Małżonkowie, którzy przeżyli ze sobą 50 lat dołączyli do grona odznaczonych prezydenckimi medalami za długoletnie pożycie.

W niedzielę 19 listopada w Stalowowolskim Centrum Aktywności Seniora odbyła się wyjątkowa uroczystość. 22 pary zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Odznaczenie to stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medal nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

– Dziękuję państwu za te 50 lat, które razem, wspólnie jesteście w małżeństwie. Przez te 50 lat dochowaliście tej przysięgi składanej na ołtarzu, na dobre i złe. Jesteście przykładem dla nas młodych, że w tym czasie gdzie małżeństwo jest tak atakowane z różnych stron i podważane, wy pokazujecie nam jak to małżeństwo ma wyglądać, jak można być ze sobą przez 50 lat. Tych dobrych chwil na pewno było więcej, ale w tych złych jest ta druga osoba, która poda rękę, powie kocham cię, przytuli. I to jest właśnie małżeństwo – mówił Stanisław Sobieraj, przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Podziękował także jubilatom za pracę na rzecz rozwoju miasta Stalowej Woli.

Prezydent Lucjusz Nadbereżny podkreślał, że Medal za Długie Pożycie Małżeńskie jest bardzo wyjątkowy bowiem nie da się go zdobyć osobiście, w pojedynkę. To medal, który zdobywa się za całe życie.

– Chcemy w imieniu społeczności miasta Stalowej Woli, wyrazić największe słowa uznania i gratulacji dla państwa jubilatów, za to, że państwo 50 i więcej lat temu stojąc naprzeciwko siebie wypowiedzieliście przysięgę miłości, uczciwości, wierności na całe życie. Ten moment, ta chwila przysięgi sprzed 50 lat była przez państwa udowadniana każdego dnia, w chwilach radości, w chwilach szczęścia, ale również w chwilach trudnych. I to jest dla nas, dla społeczności naszej rodziny miejskiej przykład tego, jaką siłą jest rodzina, jaką siłę ma miłość, jak warto podejmować się każdego dnia ważnych wyzwań do tego, aby tę miłość udowodnić przez całe życie. Bez wątpienia ta właśnie miłość w państwa życiu stała się latarnią morską, latarnią, która oświecała drogi, która dawała światło w momencie, kiedy pojawiały się burze w życiu, trudniejsze sytuacje, ale również przez tę miłość to państwo staliście się latarnią dla swoich dzieci, dla swoich bliskich, wskazując najpiękniejszy przykład miłości, najpiękniejszy przykład tego, że warto, że trzeba, że w podstawowych słowach takich jak „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam” tworzy się przyjaźń, relacje na całe życie – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.