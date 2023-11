W rozgrywkach do lat 13 w meczu z Resanem AZS Politechnika Rzeszowska, Igor Pomarenko zdobył dla Kuźni Stalowa Wola aż 58 punktów, jednak nie miał odpowiedniego wsparcia u swoich kolegów w ofensywie i drużyna z Wojska Polskiego zanotowała szóstą porażkę w tych rozgrywkach. Gorszym, jak na razie bilansem w 7-zespołowej stawce, legitymuje się tylko… Stal Stalowa Wola, która w miniony weekend miała wolne.

Kapitalną dyspozycję strzelecką zaprezentowała także Julia Sokal. Zawodniczka Stali, w przeciwieństwie do swojego kolegi z Kuźni, miała po meczu powody do zadowolenia, ponieważ jej drużyna pokonała w lidze U 13 rezerwy MLKS-u Rzeszów, wygrywając różnicą 48 pkt.

Zwycięstwem zakończył się także wyjazdowy sobotni mecz „Stalówek” w rozgrywkach do lat 15, natomiast porażki drużyna trenera Artura Karlika doświadczyła dzień później w spotkaniu z Basketem 15 Przemyśl. W obu tych meczach najskuteczniejszą koszykarką Stali była Benedetta Schiano.

Kobiety

U 17

STAL – BASKET 15 PRZEMYŚL 37:54 (13:13, 2:10, 5:17, 17:14)

STAL: Schiano 13, Urban 6 (1×3), Taraszka 4, Małek 4, Kurzelewska 3 (1×3), Krokos 3, Sutyła-Kowal 2, Jaworska 2, Kotwica, Gorczyca, Duszek, Wołoszyn.

Dla Basketu najwięcej Kochman 16, Zielenkiewicz 10, Bem 12.

U 17. Stal Stalowa Wola - Basket 15 Przemyśl 37:54 1 of 52 - +

U 15

WIERZAWICE/ZSL LEŻAJSK – STAL 36:52 (6:12, 3:13, 9:11, 18:16)

STAL: Schiano 24, Małek 10, Urban 8 (1×3), Krokos 8, Duszka 2, Sokal, Kotwica, Sadrakuła, Strojek, Wołoszyn, Jaworska.

Dla Wierzawic najwięcej Krzyżak 11, Borkowska 11.

U 13

STAL – MLKS II RZESZÓW 100:20 (25:2, 25:4, 28:2, 22:12)

STAL: Sokal 48, Śnios 21, Burdzy 16, Wilk 5, Pietroniec 4, Dębiak 3, Wiśniewska 2, Skrabucha 1, Czudak, Ługowska, Gierłach, Pado.

Dla MLKS najwięcej Chamielec 9, Rudy 4.

Mężczyźni

U 17

PEMPA RESOVIA – CSM KUŹNIA 90:65 (15:17, 21:21, 28:11, 29:16)

KUŹNIA: Maciejak 21 (2×3), Witych 16 (Allagapen 9 (1×3), Fabianowski 8, Dziechciarz 6, Turek 3, Sowa 2, Kuciński, Rogała, Karwas.

Dla Resovii najwięcej Jamrozek 24, Rajchert, Kubiak po 20.

U 15

CSN KUŹNIA – RESAN AZS POLITECHNIKA RZESZOWSKA 44:124 (18:33, 11:25, 7:32, 8:34)

KUŹNIA: Wilczak 15 (1×3), Siudzik 7, Szeliga 6, Wyka 4, Pachla 4, Pomarenko 4, Skrzypczak 2, Spilarewicz 2, Wilk, Maślanka, Dworak.

Dla Resanu najwięcej Kubiak 20 (1×3), Bartkowiak 19 (1×3), Drąg 18 (1×3).

U 13

CSM KUŹNIA – RESAN AZS POLITECHNIKA RZESZOWSKA 83:108 (21:18, 19:26, 18:30, 25:34)

KUŹNIA: Pomarenko 56 (1×3), Faraś 12 (2×3), Karbarz 7, Jędral 2, Magdziak 2, Piętak 2, Kaczor 2, Olejarczyk, Radecki, Beetz, Basak, Sroczyński.

Dla Resanu najwięcej Kielar 29, Beda 20, Duda 19.