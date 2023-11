Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli wzbogaciła się o nowy sprzęt. Do jednostki trafiły trzy torby z zestawami ratowniczymi oraz defibrylator. Sprzęt ufundowały samorządy gminne z terenu powiatu stalowowolskiego.

– Wsłuchujemy się w potrzeby naszej komendy, teraz było takie zapotrzebowanie na zakupienie defibrylatora AED oraz toreb z zestawami ratowniczymi na wyposażenie radiowozów. Gminy z terenu naszego powiatu, czyli: Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików oraz Zaleszany, przekazały na ten cel po 2 tysiące złotych i za łączną kwotę 10 tysięcy złotych został zakupiony i przekazany niezbędny sprzęt – mówił starosta stalowowolski, Janusz Zarzeczny.

Komendant powiatowy inspektor Janusz Śnios przyznał, że pozyskany sprzęt jest niezbędny funkcjonariuszom Policji w codziennej służbie. – Jest to sprzęt specjalistyczny. Defibrylator, czy też torby R0, zawierają elementy, które nasi policjanci posiadający przeszkolenie z pierwszej kwalifikowanej pomocy przedmedycznej, potrafią wykorzystać. Czasami są pierwsi na miejscu różnych zdarzeń i ten sprzęt pozwoli udzielić pierwszej pomocy, niejednokrotnie może uratować życie. Chcę podziękować panu staroście i samorządom, bo od paru lat cyklicznie jesteśmy wspierani finansowo, jak również sprzętowo, co daje nam możliwość właściwej realizacji zadań, które na nas spoczywają – mówił inspektor Janusz Śnios.

– Ponadto ADE posiada wbudowaną funkcję szkoleniową więc planujemy również wykorzystywać go podczas szkoleń nie tylko z policjantami, ale również podczas spotkań czy warsztatów z seniorami, z młodzieżą. Zależy nam na tym żeby pokazać, że nie trzeba się bać tego urządzenia, tym bardziej, że coraz częściej w przestrzeni publicznej te urządzenia się pojawiają, można z nich korzystać. Chodzi, o to żeby osoby znajdujące się na miejscu jakiegoś zdarzenia nie bały się wziąć takiego urządzenia i z niego skorzystać, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy. Tym bardziej, że jego obsługa jest bardzo intuicyjna. Jeżeli ktoś już przełamie ten strach, żeby to urządzenie uruchomić, to później pójdzie gładko. Na pewno ten sprzęt to jest inwestycja w bezpieczeństwo – mówiła mł. aspirant Małgorzata Kania, oficer prasowy KPP w Stalowej Woli.

Przekazany sprzęt to nie jedyne wsparcie jakie w tym roku otrzyma stalowowolska komenda. Już niebawem tabor jednostki zasilą dwa nowe radiowozy. Na ich zakup środki przekazały gmina Stalowa Wola i powiat stalowowolski. Każdy z samochodów na ten cel wyłożył 90 tys. zł. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu Komendy Głównej policji.

– Ten tabor jest użytkowany 24 godziny na dobę i jego zużycie jest tak intensywne, że wymaga ciągłej wymiany. Jeden samochód kosztuje 180 tys. zł. Samorządy dopłacają 50 proc. – mówił inspektor Janusz Śnios.

Radiowozy powinny zostać dostarczone do stalowowolskiej jednostki na przełomie roku.