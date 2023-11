W piątek, 17 listopada, odbyło się oficjalne przekazanie nowego busa dla Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli. 9-miejscowy mikrobus, specjalnie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim, kosztował 265 tys. zł.

– Mikrobus został zakupiony z montażu finansowego, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a pozostałą część, czyli 130 tys. zł pokryliśmy z budżetu powiatu stalowowolskiego – mówił starosta stalowowolski, Janusz Zarzeczny.

Do tej pory placówka używała busa przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych z 2013 roku.

– Tak naprawdę dalsze wyjazdy do odleglejszych miejscowości, były szczerze mówiąc niemożliwe ponieważ obawialiśmy się o bezpieczeństwo naszych podopiecznych. Tym bardziej cieszymy się, że mamy nowego busa, ponieważ nasi uczniowie bardzo często wyjeżdżają na różnego rodzaju przeglądy artystyczne, na zawody sportowe w ramach olimpiad specjalnych, to są często zawody o charakterze ogólnopolskim i później mają również możliwość reprezentowania nie tylko szkoły, ale również całego powiatu, na zawodach europejskich. To jest ogromny sukces naszych podopiecznych – mówiła Barbara Nabrzeska, dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli.

Ponadto zakupiony bus będzie też służył uczniom do korzystania z infrastruktury najbliższej. – Mamy Muzeum Regionalne, bardzo często korzystamy z oferty bibliotek, integrujemy się, wyjeżdżamy do różnych szkół i przedszkoli, ponieważ nie jesteśmy placówką która się zamyka. Naszym zadaniem jest przede wszystkim uspołecznianie naszych podopiecznych, a z drugiej strony przełamywanie takich barier i pokazywanie, uświadamianie, że niepełnosprawności nie ma się co bać, tylko należy ją zaakceptować i mieć też taką świadomość, że nasi uczniowie mają takie same potrzeby jak dzieci uczęszczające do szkół masowych – mówiła Barbara Nabrzeska.

Na konferencji zorganizowanej w związku z przekazaniem nowego busa padło pytanie dotyczące możliwości rozbudowy ZS nr 6 Specjalnych.

– Jeśli chodzi o rozbudowę szkoły to temat jest rozwojowy i mamy go na uwadze, trzeba by wejść w odpowiedni program, bo rozbudowa takiej szkoły to jest kilkanaście milionów złotych. Będziemy szukali możliwości finansowych. Mamy możliwości jeśli chodzi o lokal, bo działka jest nasza, możemy dostawić skrzydło. Jeżeli zdecydujemy o tworzeniu ośrodka szkolno-wychowawczego to wtedy trzeba pomyśleć o internacie, jeżeli taką drogą pójdziemy – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.