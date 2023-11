Mamy już jesień więc na zewnątrz robi się coraz zimniej, temperatury spadają, aura nas nie rozpieszcza. Kiedy ludzie siedzą w ciepłych domach na zewnątrz pozostają zwierzęta: psy, koty, ptaki. O nie również trzeba zadbać.

Nagły atak zimy, którego możemy się spodziewać właściwie w każdej chwili może być tragiczny w skutkach dla zwierząt, zwłaszcza tych przebywających na zewnątrz. Opiekunowie odzwyczaili się od mrozów trwających tygodniami i śniegu leżącego przez dwa-trzy miesiące i mogą w mniejszym stopniu przygotowywać do nich swoje zwierzęta. Tymczasem nasi „bracia mniejsi” cierpią cicho w rozpadających się budach, leżąc na gołej ziemi, bez dostępu do wody czy nawet jedzenia.

Jak zadbać o zwierzęta wolnożyjące zapytaliśmy Barbarę Łukasz z fundacji Międzynarodowy Ruch na rzecz zwierząt Viva, oddział w Rzeszowie

– Koty wolnożyjące chroni ustawa, należy dokarmiać je przez cały rok. W zimie zostawić uchylone okienko od piwnicy. Pomoc dla kotów wolno bytujących powinna się ograniczyć do zapewnienia im możliwości schronienia w budkach lub piwnicach. Jeśli decydujemy się na dokarmianie, musimy to robić systematycznie. W zimie najlepiej dokarmiać suchą karmą. Najlepiej wystawić ciepłą wodę.

Jeśli już pies musi mieszkać w budzie, to buda ma być ocieplona, szczelna, wyłożona słomą. Otwór wejściowy trzeba zabezpieczyć kotarą z koca lub innego materiału. Rozmiar budy musi być dostosowany do wielkości psa. Jeśli pies jest tym nieszczęśnikiem uwiązanym na łańcuchu – pamiętajmy, że łańcuch nie może być krótszy niż 3 metry, a psa nie wolno trzymać na nim dłużej niż 12 godzin bardzo ważne – na szyi psa musi być obroża a nie łańcuch bo to grozi przymarznięciem.

Nie zapominajmy także o ptakach, dokarmiajmy je pożywieniem jak najbardziej zbliżonym do naturalnego dla danego gatunku. Wróble karmimy prosem, owsem lub pszenicą, sikorkom możemy dać słonecznik, orzechy, kosom – owoce. Ptaki wodne dokarmiamy na brzegu, nie wrzucamy im jedzenia do wody, nie podajemy resztek ludzkiego jedzenia. Nie dawajmy im chleba gdyż powoduje on wiele chorób u ptactwa – dodała Barbara Łukasz.

Pamiętajmy, że opieka nad zwierzętami to obowiązek ich właścicieli. Pamiętajmy o nich cały rok, a zwłaszcza gdy nadejdą jesienne chłody i zimowe mrozy. Trzeba zaznaczyć, że zwierzęta chroni ustawa. Artykuł 1 tejże ustawy brzmi: Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Znęcanie się nad zwierzętami stanowi przestępstwo. Zasadniczo jest ono zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli jednak sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, wówczas wymiar kary jest większy i wynosi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W razie skazania oskarżonego sąd ma obowiązek orzec przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem, a ponadto sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 1 000 złotych do 100 000 złotych na wskazany cel związany z ochroną zwierząt. Oprócz tego sąd może zastosować następujące środki karne: zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt, zakaz wykonywania wszelkich lub określonych zawodów oraz zakaz prowadzenia wszelkiej lub określonej działalności i zakaz wykonywania wszelkich lub określonych czynności wymagających zezwolenia.