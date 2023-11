Siatkarski zespół Vegi MOSiR Stalowa Wola przegrał w niedzielę w swojej hali z MKS V LO Developres Rzeszów w podkarpackiej lidze juniorek, ale wysoko zawiesił poprzeczkę wyżej notowanym rywalkom. Szczególnie w dwóch pierwszych setach.

– Źle weszliśmy w to spotkanie. Szybko trzeba było gonić i mimo bardzo dobrej gry w końcówce pierwszego seta, nie udało się, a w drugiej partii to rzeszowianki nas goniły i im się udało doprowadzić do remisu po 23, a następnie rozstrzygnąć seta na swoją korzyść. Przegraliśmy z faworytem do mistrzostwa, ale po dobrej grze, i po walce – powiedział trener naszej drużyny, Jakub Patkiewicz.

CES VEGA – MKS V LO DEVELOPRES 0:3 (21:25, 24:26, 13:25)

VEGA: Wiktoria Kruczek, Zuzanna Iskra, Martyna Winiarska, Aleksandra Partyka, Wiktoria Kowalik, Zuzanna Drozdowicz, Julia Cygan (libero) oraz Amelia Wargala, Weronika Dydak, Aleksandra Stadnik, Karolina Ćwikła, Julita Dziura.

Młodziczki Vegi miały w rozgrywkach ligowych wolne i wykorzystały to na udział w VI Turnieju Niepodległości w Lublinie. Nasz zespół zajął drugie miejsce. Odniósł trzy zwycięstwa – pokonał kadrę województwa świętokrzyskiego, Radomkę Radom i Akademię Tomasza Wójtowicza Warszawa – i przegrał w finałowym spotkaniu z reprezentacją młodziczek województwa lubelskiego.

Vega występowała w składzie: Zuzanna Cielepak (kapitan), Katarzyna Mierzwa (wyróżnienie – najlepsza zawodniczka zespołu), Lena Dębowska (wyróżnienie specjalne), Zuzanna Drabik, Maria Marczewska, Amelia Rejzerewicz, Milena Latawiec, Magda Kołodziej, Natalia Tutak, Emilia Kusińska, Zuzanna Chudzik, Karolina Staniszewska. Opiekunowie: Mirosław Sroka i Grzegorz Mierzwa.

Chcesz trenować siatkówkę?

CSM Vega MOSiR Stalowa Wola prowadzi nabór do sekcji siatkarskiej dziewcząt urodzonych w roku 2014 i młodszych (klasa III i niżej). Zapisy w każdy wtorek o godz. 17 w małej hali MOSiR przy ul. Hutniczej 15 w Stalowej Woli. Szczegółowych informacji udziela trener Jakub Patkiewicz pod numerem tel. 602 877 410