Wystawa Janusza Barana „Entropia” to opowieść o tym, co umyka wszelkiej definicji. Prezentowane będą prace graficzne, rysunkowe oraz druk cyfrowy.

Artysta w swoich pracach ukazuje rzeczywistość zniekształconą, balansującą na granicy fikcji, ale w niekreślony sposób znajomą. Tytuł ekspozycji określa przedstawione prace jako obrazy „przemijającego świata” (entropia – chaos, bezład).

– Najbardziej przyciąga moją uwagę to, co obraz ukrywa, co pozostaje w nim pominięte, to co nie daje się podporządkować społecznie i kulturowo akceptowanym konwencjom – tak Baran opisuje swoją twórczość. – Materiałem tych prac, poszukiwań, pozostaje gra konwencji z językiem sztuki. W swoich działaniach jestem zdecydowany do ujawnienia tego, co wewnętrzne; do ujawienia sensów niedostępnych, skrywanych. (…) Drugim problemem, który jest istotny przy realizacji moich projektów, jest problem „materii”, pojawiający się pomiędzy światłem a cieniem. Materia zależna od upływu czasu często jest tylko śladem, odciskiem, pozostałością… To zmienna, podległa przemianom poprzez światło i cień.

Janusz Baran urodził się w 1958 r. Studia ukończył na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Filia w Cieszynie. Dyplom z grafiki artystycznej obronił w pracowni prof. E. Delekty w 1983 r. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, fotografią, instalacjami przestrzennymi. Mieszka i tworzy w Sandomierzu.

Wernisaż wystawy odbędzie się w niedzielę, 19 listopada, o godz. 17 w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowskiej 12.

Ekspozycja dostępna do 7 stycznia 2024 r.