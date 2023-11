Tlenek węgla, który potocznie nazywamy czadem, to gaz silnie trujący, bezwonny, bezbarwny, lżejszy od powietrza. Po rozpoczęciu sezonu grzewczego statystyki prowadzone przez Państwową Straż Pożarną odnotowują wzrost liczby ofiar śmiertelnych i poszkodowanych po zatruciu czadem.

Czad powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw między innymi drewna, węgla, benzyny, ropy, propanu. Źródłami czadu w pomieszczeniach są piece węglowe, gazowe, kuchnie gazowe, olejowe oraz gazowe podgrzewacze wody. Dzieje się tak gdy w pomieszczeniach, w których używa się takich sprzętów nie ma odpowiedniej wentylacji, czyli dopływu powietrza z zewnątrz.

Tlenek węgla dostaje się do naszego organizmu przez układ oddechowy. Może powodować zatrucie i śmierć.

Szczelnie pozamykane okna, często dodatkowo uszczelnione, pozatykane kratki wentylacyjne, brak kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych narażają powodują duże prawdopodobieństwo zatrucia tlenkiem węgla a w konsekwencji nawet i śmierci.

Jakie są objawy zatrucia czadem?

Zaczyna się od bólu głowy, uczucia ogólnego zmęczenia, duszności, pojawiają się trudności z oddychaniem, nasz oddech jest przyśpieszony, nieregularny, ogarnia nas senność, mamy nudności. Osoba, która zatruła się tlenkiem węgla może mieć także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia. Najczęściej traci przytomność i jeśli nie otrzyma natychmiastowej pomocy – umiera.

Jak pomóc osobie zaczadzonej?

Na swojej stronie internetowej Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie zaleca aby w przypadku podejrzenia zatrucia tlenkiem węgla zapewnić dopływ świeżego powietrza, wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, wezwać służby ratownicze, jak najszybciej podać tlen. Jeśli osoba poszkodowana nie oddycha należy rozpocząć sztuczne oddychanie i masaż serca.

Jak uchronić się przed tym niebezpieczeństwem?

„Aby uchronić się przed zatruciem tlenkiem węgla należy dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej, przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używamy materiału stałego do ogrzewania czyli węgla, drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Jeżeli ogrzewamy gazem ziemnym lub olejem opałowym to nie rzadziej niż raz na pół roku. Jeżeli chodzi o instalację wentylacyjną trzeba dokonywać przeglądu takiej instalacji raz w roku. Musimy dbać o dobrą wentylację, uchylać okna w mieszkaniach gdy korzystamy z jakiegokolwiek źródła ognia, czy to jest piec gazowy z otwartą komorą spalania, czy kuchenka gazowa lub węglowa. Musimy pamiętać o tym, aby nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych żeby ta wentylacja cały czas była, żeby powietrze cały czas krążyło.

Przy instalacji urządzeń systemów grzewczych najlepiej korzystać z usług wykwalifikowanej osoby i użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których ten proces spalania się odbywa. W przypadku wymiany okien na nowe należy sprawdzić poprawność działania wentylacji, najlepiej kupować okna z tzw. wywietrznikami i często wietrzyć pomieszczenia.

– Od pierwszego października br. odnotowano na terenie powiatu stalowowolskiego jedno zdarzenie, było to 19 października w miejscowości Żabno. 25-letnia kobieta została zabrana do szpitala z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla. W mieszkaniu znajdowała się jeszcze dwójka dzieci i mąż poszkodowanej. Kobieta przebywała w łazience, gdzie ulatniał się czad. Strażacy zostali wezwani do stwierdzenia czy w domu kobiety jest obecny ten cichy zabójca. Strażacy potwierdzili te przypuszczenia. Aby uchronić się przed takimi sytuacjami zagrażającymi życiu należy zapobiegać takim wydarzeniom. Życie ludzkie jest bezcenne dlatego lepiej zamontować czujnik czadu zgodnie z instrukcją i czuć się bezpiecznie – powiedział „Sztafecie” oficer prasowy PSP w Stalowej Woli mł. bryg. Krystian Bąk.