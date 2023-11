W Rzeszowie odbył się pierwszy Turniej Bokserski o Puchar Rektora Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W zawodach wzięło udział 130 zawodników z 15 klubów trzech województw: podkarpackiego, lubelskiego oraz małopolskiego. Organizatorem turnieju byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundacja Orły Sportu, Uniwersytet Rzeszowski, Sekcja Bokserska Iryda Mielec – Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski.

Stal Stalowa Wola Boxing Team wysłała do Rzeszowa 7-osobowy zespół. Czterech zawodników mogło stanąć do pojedynków punktowanych, natomiast pozostała trójka zaprezentowała się w sparingach.

Ze zwycięstwem wróciła Amelia Stępień. Bokserka ze Stalowej Woli pokonała jednogłośnie na punkty Noelę Rogowską (Wisłoka Rzeszów) w kategorii kadetek w wadze do 48 kg.

Zwycięzcą może też się czuć Filip Wojtyna (młodzik, 60 kg), lecz jedynie moralnym. W książeczce walk zapisaną ma… porażkę – Nasz zawodnik został ewidentnie skrzywdzony i mówię to z pełną odpowiedzialnością – powiedział po turnieju trener Stali, Beniamin Zarzeczny. Tym, któremu sędziowie punktowi przyznali wygraną 2:1 z naszym zawodnikiem to Sebastian Cygan ze Stali Rzeszów.

W kategorii kadeta w wadze do 70 kg boksował Filip Klimek. Przegrał z Erykiem Miśkiewiczem z Boxingu Brzesko 0:3.

– Sam sobie winien tej porażki. Przespał dwie pierwsze rundy. W trzeciej był już sobą, przeważał, ale zabrakło mu czasu na odrobienie strat – mówi Beniamin Zarzeczny.

Ostatnim zawodnikiem ze Stalowej Woli, który stanął do walki turniejowej był Wiktor Bąska (kadet, 75 kg). Jego rywalem był dużo bardziej doświadczony, zwycięzca wielu zawodów, Wiktor Siembab z Boxingu Brzesko. Faworyt nie zawiódł. Wygrał przed czasem, w 3 rundzie.

Pozostała trójka naszych zawodników zaprezentowała się w sparingach. Najwięcej braw zebrał najmłodszy, 10-letni Dawid Kapuściński, który debiutował w ringu. – Wszyscy oglądając jego walkę, przecierali oczy ze zdumienia, że tak świetnie sobie radzi z rywalem, który po raz szósty toczy pojedynek ringowy.

Ponadto sparowali jeszcze Kacper Krawiec (junior, 75 kg) i Alex Malinowski (kadet, 90 kg). Ten drugi skrzyżował rękawice z mistrzem Polski młodzików i brązowym medalistą mistrzostw Europy, Jerzym Armatysem z Irydy Mielec.