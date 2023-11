Remisem zakończył się ostatni w tym roku domowy ligowy mecz Sokoła. Jeden punkt wywiózł z Kamienia Legion Pilzno. Gospodarze wystąpili bez swojego super snajpera, lidera klasyfikacji najlepszych strzelców 4 ligi, pauzującego za żółte kartki Kacpra Piechniaka oraz bez dwóch innych kluczowych zawodników; etatowego bramkarza Macieja Siudaka i kapitana zespołu Adriana Piekuta, któremu dzień wcześniej urodził się syn Jan. Rodzicom Jasia winszujemy!

Spotkanie świetnie ułożyło się dla beniaminka, bo już w 1. minucie po zamieszaniu pod bramką Legionu, piłkę w siatce umieścił Kacper Zbyradowski. Sokół „poczuł krew” i przez kilkanaście następnych minut oblegał bramkę rywala, jednak podwyższyć wyniku mu się nie udało. Mecz się wyrównał, a pod koniec pierwszej połowy, tuż przed zejściem do szatni, po faulu na Piotrze Sygule, sędziujący to spotkanie Dawid Kielar z Rzeszowa podyktował dla przyjezdnych rzut karny. Na gola zamienił go Tomasz Barycza.

Druga połowa zaczęła się jak pierwsza. Od podyktowania „jedenastki” dla Legionu. Faulowany był… Syguła, a karnego strzelił . I także w tym przypadku Barycza znalazł sposób na pokonanie Siudaka.

Chwilę potem za dyskusję z arbitrem czerwoną kartką został upomniany trener Sokoła Łukasz Chmura, a żeby nie był „osamotniony” w odbywaniu kary, to sędzia „wyrzucił” także kierownika zespołu z Kamienia.

Ta sytuacja nie załamała piłkarzy Sokoła, bo niecałe trzy minuty później doprowadzili do remisu. Po centrze Wiktora Stępniowskiego z rzutu rożnego po raz drugi w tym dniu skierował piłkę do bramki obrońca, Kacper Zbyradowski. Jak się później okazało było to ostatnie trafienie w tym meczu. Pod koniec spotkania sędzia raz jeszcze sięgnął po czerwoną kartkę. Ukarał zawodnika z ławki rezerwowych Sokoła, Macieja Partykę. Chwilę wcześniej zdaniem piłkarzy Sokoła arbiter nie widział zagrania ręką w polu karnym jednego z graczy Legionu.

SOKÓŁ KAMIEŃ – LEGION (1:1)

1-0 Zbyradowski (1), 1:1 Barycza (45 – rzut karny), 1-2 Barycza (47 – rzut karny), 2-2 Zbyradowski (58)

SOKÓŁ: Polit – Gdowik, Zbyradowski, Piekut, Stępniowski, Rychel, Podstawek, Podolak (62 Marut), Tłuczek (80 Dec), Jędryas, Majka (90 Synoś).

LEGION: Maniecki – B.Czyjt (67 Buras), Syguła, Pęcak, Nytko, Manzo, Czyż, Barycza, Mazur (62 Sztuka), Tubek, Chmura.

Sędziował Dawid Kielar (Rzeszów). Żółte kartki: Rychel, Majka – Czyż, Mazur. Czerwone kartki: Chmura (trener Sokoła, 55. minuta – krytykowanie decyzji sędziowskich), Partyka (rezerwowy zawodnik Sokoła Kamień – krytykowanie decyzji sędziowskich)

W pozostałych meczach 16. kolejki: Polonia – Izolator 1:0 (0:0), Cosmos – Igloopol 2:1 (1:1), Pogoń-Sokół – Stal II Rz. 3:1 (1:1), JKS – Błękitni 4:1 (2:1), Lechia – Resovia II 1:2 (1:0), Głogovia – Sokół KD 2:0 (1:00, Stal Ł. – Korona 6:0 (2:0), Ekoball – Wisłok 0:1 (0:0).

Tabela za www.regiowyniki.pl