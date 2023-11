Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Obwodu Nisko – Stalowa Wola z prezesem Zbigniewem Markutem wraz z członkami Koła: Tadeuszem Puchalskim, Grażyną Bogacz i Władysławem Potockim oraz prezesem Wiesławem Gzikiem ze Stowarzyszenia Motocyklowego „Wrzesień’39” Janów Lubelski wraz z jego członkami oraz Przedstawicielami z: Gminy Harasiuki, ze Starostwa Powiatowego Janów Lubelski, Urzędu Miasta i Gminy Janów Lubelski oraz Nadleśnictwem Biłgoraj – zrealizowali upamiętnienie żołnierzy-partyzantów biorących udział w tzw. bitwie pod Ujściem.

Upamiętnienie poczyniono w 80 rocznicę bitwy i dokładnie w miejscu jej stoczenia.

Uroczyste poświęcenie i odsłonięcie Kamienia Pamięci odbyło się 12 listopada 2023 r. Żołnierze-partyzanci z oddziałów: NSZ pod dowództwem c.c. mjr. Leonarda Zub-Zdanowicza „Zęba” oraz NOW pod dowództwem por. Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana” pod miejscowością Ujście, dnia 23 września 1943 r., stoczyli jedną z największych partyzanckich bitew w tamtym czasie na tym terenie – i co najważniejsze – była to bitwa zwycięska.

Starcie z Niemcami, wiążąc siły niemieckie na tym terenie, pozwoliło na rozbicie więzienia w Biłgoraju w dniu następnym, czyli 24 września 1943 r. przez zgrupowanie oddziałów Armii Krajowej; „Norberta”, „Podkowy” i „Woyny” pod dowództwem kpt. Tadeusza Sztumberk-Rychtera” „Żegoty” z Kompanii Warszawskiej AK. Rozbicie biłgorajskiego więzienia skutkowało uwolnieniem z niego 72 więźniów, w tym m.in. Bolesława Usowa ps. „Konar”, przyszłego zastępcę „Ojca Jana”, który pod nieobecność „Ojca Jana” dowodził jego oddziałem podczas największej bitwy partyzanckiej na ziemiach polskich na „Porytowym Wzgórzu” oraz znanego lwowskiego profesora prawa międzynarodowego Ludwika Ehrlicha ps. „Farley”, szefa BIP AK na Zamojszczyźnie.

W uroczystości udział wzięli licznie przybyli goście – przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i okoliczni mieszkańcy.