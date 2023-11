W pierwszych dniach listopada na kortach Monte Carlo Country Club rozgrywano turniej Tennis Europe Junior Masters, kończący sezon 2023 w kategoriach młodzieżowych U-14 oraz U-16. W przeszłości w tym prestiżowym turnieju zwyciężali tak wielcy tenisiści, jak m.in. Kim Clijsters czy Rafael Nadal.

W tym roku w gronie najlepszych 8 zawodniczek Europy do lat 14 znalazła się Oliwia Sybicka z Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli. Podopieczna trenera Włodzimierza Pikulskiego wyjechała do Monako po wyleczeniu kontuzji, z bardzo małą ilością jednostek treningowych i jak się okazało, miało to wpływ na jej postawę w turnieju. Wielokrotna medalista Polski rozegrała cztery mecze, wszystkie zakończone porażkami.

W grupie przegrała z rozstawioną w turnieju z numerem drugim, Czeszką Janą Kovackovą 0:6, 1:6, z Rosjanką Anną Pushkarevią 2:6, 2:6 i Rumunką Ioaną Stefanią Boian 6:4, 0:6, 0:6, a w meczu o 7. miejsce uległa Czeszce Sarze Oliveriusovej 3:6, 1:6.

Na kortach w Monte Carlo wystąpiła także koleżanka Oliwki, jej partnerka deblowa, jednocześnie największa rywala na krajowym podwórku w kategorii do lat 14, Barbara Kostecka. Tenisistkę Winnera Kraków dokooptowano do turniejowej ósemki w ostatniej chwili w miejsce zawodniczki, która wycofała się ze startu i Polka w rewelacyjny sposób wykorzystała swoją szansę. Wygrała grupę A i awansowała do finału, w którym zmierzyła się z pogromczynią Oliwii Sybickiej, Czeszką Kovackovą. Krakowianka przegrała walkę o „złoto” 4:6, 1:6.

W stolicy

W turnieju chłopców w kategorii U 16 miejsce czwarte zajął Jan Sadzik (Klub Tenisowy Błonia Kraków), który pojedynek o miejsce na podium przegrał z z Rumunem Yannickiem Theodorem Alexandrescou 0:6, 6:0, 1:6, a w kategorii U-14 Jan Urbański (Legia Tenis & Golf Warszawa) był siódmy.