We wtorek 14 listopada odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stalowej Woli. Rada liczy 23 członków reprezentujących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.

– Bardzo się cieszę, że jest ten moment kiedy miasto Stalowa Wola ponownie ma Młodzieżową Radę Miejską, w młodzieży siła. Przed miastem Stalowa Wola stoją olbrzymie wyzwania na przyszłość, bez wątpienia bez głosu młodego pokolenia, głosu często opartego również na krytyce, nie mamy szansy stworzenia oferty dla ludzi młodych, którzy będą się dobrze czuli w naszym mieście. Widząc jakie mają pomysły, jaką mają energię, liczę na dobrą współpracę – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Włodarz miasta zaznaczył, że spotkania, które odbył z uczniami w szkołach pokazały, że młodzież chce mieć głos. – Jest wiele tematów jakie młodzież chce realizować, a często nie ma możliwości ich zgłoszenia czy narzędzi do tego, aby działać m.in. dlatego Młodzieżowa Rada Miejska nie ma być tylko forum dyskusyjnym, miasto Stalowa Wola tworzy budżet młodzieżowy tak aby młodzi ludzie mieli realny wpływ na to co się dzieje i aby mogli kreować faktyczne projekty – mówił Lucjusz Nadeberżny.

Młodzieżową Radę Miejską tworzą: Lena Dębowska, Wiktoria El Kazzaz, Gabriela Giżka, Jakub Górak, Jadwiga Janik, Bartosz Józefiak, Alexander Karapetyan, Stanisław Krasowski, Dawid Krawczyk, Mikołaj Latawiec, Szymon Lebioda, Oliwia Majka, Aleksander Markowski, Marcel Maślanka, Miłosz Nadbereżny, Franciszek Obuchowski, Amelia Pazdan, Milena Piech, Daniel Rębisz, Mikołaj Różański, Miłosz Wosk, Oliwia Zębala, Gracjan Ziętala.

– Chciałabym mieć realny wpływ na to co się będzie dziać w mieście. Chciałabym zająć się promowaniem szczególnie sportu ponieważ sama go uprawiam, dwa lata siatkówkę i chciałabym wypromować ten sport, żeby zachęcić więcej osób do aktywności – mówiła Lena Dębowska.

– Dołączyłem do rady by rozwinąć się w stronę pożarnictwa, stworzyć kółka naukowe w tym zakresie i chciałbym jak najwięcej osób zarazić moją pasją – zaznaczył Szymon Lebioda.

– W kręgu moich zainteresowań jest działalność społeczna, jestem przewodnicząca samorządu uczniowskiego w mojej szkole, chce się dalej rozwijać i stwierdziłam, że dobrym pomysłem będzie wstąpienie w szeregi MRM. Chciałabym stawiać na rozwój miasta – mówiła Oliwia Majka.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Stalowej Woli odbyły się 30 października.

– W naszym mieście samorząd podjął już decyzję o utworzeniu Rady Seniorów, Stalowowolskiej Rady Kobiet i teraz czas tutaj oddać głos młodym mieszkańcom naszego miasta, stąd ta decyzja o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Ona tutaj wynika ze środków norweskich, była wpisana w poprzednich latach do tego projektu – mówił Mateusz Płeszka, opiekun MRM.

Na sesji inauguracyjnej wybrano prezydium rady, które prezentuje się w następujący sposób: przewodniczący – Mikołaj Różański, wiceprzewodniczący – Oliwia Majka, wiceprzewodniczący – Stanisław Krasowski, sekretarz – Jakub Górak.