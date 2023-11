Kolejny wielki sukces odnieśli zawodnicy FightSport Stalowa Wola. W pierwsze weekend listopada podczas Mistrzostw Polski w Ju Jitsu Sportowym w Katowicach Nikola Ochal wywalczyła złoty medal w formule No Gi (zawodnik ubrany jest w przylegającą do ciała koszulkę i spodenki) oraz brązowy w formule Gi (zawodnicy rywalizują ubrani w kimona) w kategorii do lat 16 w wadze do 57 kg.