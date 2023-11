Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy na odcinku Gózd – Huta Krzeszowska”, wprowadza tymczasową organizację ruchu na odcinku w km 18+100 – 18+700, tj. miejscowość Gózd – Huta Krzeszowska.

W związku z robotami drogowymi związanymi z wykonaniem nawierzchni na drodze powiatowej nr 1048R, droga zostanie całkowicie zamknięta: w dniu 15.11.2023 r. (środa) – od godz. 7.00 do godz. 19.00; w dniu 16.11.2023 r. (czwartek) – od godz. 6.00 do godz. 18.00; w dniu 17.11.2023 r. (piątek) – od godz. 7.00 do godz. 19.00.

Ruch będzie skierowany na objazd przez miejscowość Gózd. Realizacja robót w ramach ww. inwestycji planowana jest w terminie od dnia 14.11.2023 r. do dnia 06.12.2023 r.

Zarządca drogi prosi o zwracanie uwagi na znaki drogowe i kierowanie się wyznaczonym objazdem.