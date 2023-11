Końcem września zakończyły się prace związane z przebudową odcinka drogi powiatowej 1024R – w Stalowej Woli od mostu na Sanie w kierunku Pysznicy. Kolejny etap prac przy przeprawie zaplanowano na przyszły rok.

W tym roku roboty budowlane związane były z przebudową liczącego 320 m odcinka drogi od mostu na Sanie w kierunku miejscowości Pysznica. Dodatkowo, na obiekcie zostały również wymienione 3 dylatacje.

Jeszcze w tym roku powiat stalowowolski planuje ogłoszenie przetargu, na który będą składały się trzy zadania w tym przebudowa mostu w kierunku Pysznicy, a dodatkowo modernizacja powiatowego odcinka drogi Komisji Edukacji Narodowej oraz półkilometrowego odcinka drogi w Charzewicach.

– W tym roku będzie przetarg, realizacja w przyszłym roku. Te pieniądze są pozyskane z drogi Mickiewicza i Żwirki i Wigury, która nam się nie udała. Mamy tam kwotę 11,5 mln zł. Wszystkie pieniądze przeznaczamy na te 3 inwestycje i dokładamy swoją pulę. Największa inwestycja to jest most, ale będziemy go robili w dwóch etapach, w przyszłym roku chcemy zrobić część tą górną czyli cały most łącznie z wymianą dylatacji, oświetleniem, barierami, a w następnym etapie będziemy robili konserwację z dołu tego mostu – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.