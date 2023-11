Na ostatniej prostej są prace związane z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Zaklików. Zadanie realizuje firma z miejscowości Radymno. Na wykonanie tego zadania gmina pozyskała dotację z dwóch źródeł zewnętrznych z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Oczyszczalnia ścieków jest już na etapie bliskim końca. Teoretycznie do końca roku ma być zakończona i mam nadzieję, że to się uda, natomiast całkowity rozruch technologiczny to jest kwiecień 2024. Być może nawet uda się to zrobić miesiąc może dwa wcześniej . Są już uruchamiane te główne urządzenia. To co w tej chwili wpływa do rzeki Sanny to już są nie ścieki tylko prawie czysta woda. Mamy już wstępne badania, mamy pierwsze próbki i to jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi, że mamy naprawdę ścieki na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o ich czystość – mówił Dariusz Toczyski, burmistrz miasta i gminy Zaklików.

Zakres zaplanowanych prac zakłada zwiększenie wydajności oczyszczalni do 580 m sześciennych ścieków na dobę. Dotychczasowe żelbetowe zbiorniki o pojemności ok. 300 m sześciennych zastąpiono 6 zbiornikami z tworzywa sztucznego o przepustowości 115 m sześciennych każdy.

Nowy obiekt rozbudowano o w pełni zautomatyzowaną stację zlewną przez co oczyszczalnia będzie w stanie przyjmować nieczystości dowożone taborem asenizacyjnym, a to przełoży się w znacznym stopniu na stan środowiska na terenie gminy. Przebudowie ulegnie też sposób przeróbki osadów ściekowych, gdzie stary zestaw workownic zostanie zastąpiony nowoczesną prasą do osadu. Wstępnie przetworzony osad z prasy automatycznej będzie poddawany dalszej obróbce i osuszaniu przez co zmniejszy się jego ilość i waga, a co za tym idzie zmniejszą się w dużym stopniu koszty związane z utylizacją tego odpadu. Wszystkie etapy oczyszczania ścieków będą w pełni zautomatyzowane łącznie z możliwością zdalnej kontroli procesów.

– To jest inwestycja za 13,5 mln zł. Oczyszczalnia została znacznie powiększona, bo bez mała będzie miała dwukrotnie większy przerób. Chcemy tam wpiąć całą miejscowość Zdziechowice, już mamy środki na budowę części kanalizacji, na wiosnę pewnie będziemy ogłaszali przetarg i myślę, że w ciągu lat 2024-2025 uda nam się skanalizować miejscowość Zdziechowice i również rozpoczęliśmy prace projektowe nad włączeniem miejscowości Irena i to wszystko byłoby wpięte do oczyszczalni ścieków w Zaklikowie – mówił Dariusz Toczyski.