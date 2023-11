Powiat stalowowolski szuka wykonawcy zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grębów – Stany w m. Stany. Modernizacją objęty zostanie odcinek o długości 1364 metrów.

Celem przebudowy jest poprawa nośności, dostosowanie do aktualnych parametrów geometrycznych jezdni, usprawnienie odwodnienia, dla umożliwienia dalszego pełnienia przypisanej funkcji drogi powiatowej.

Obecnie odcinek przewidziany do modernizacji to droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni: 5 – 5,5 m, wyposażona w pobocza gruntowe, lokalnie rowy odwadniające, zjazdy do posesji. Stan techniczny drogi jest niezadowalający z uszkodzeniami w postaci spękań, wyboi, ograniczającymi przejezdność i komfort jazdy, co może powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto droga nie jest wyposażona w elementy infrastruktury dla ruchu pieszego, tj. ciągi piesze.

W ramach zaplanowanego do realizacji zadania przewidziano: poszerzenie istniejącej jezdni na odcinku o długości 1053 m, do szer. 5,5 m, wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych: warstwa wyrównawcza, geosyntetyk (kompozyt siatka + włóknina), warstwa wiążąca gr 4 cm warstwa ścieralna gr 4 cm.

Zadanie swoim zakresem obejmuje również wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym, wykonanie zjazdów do posesji umocnionych kruszywem łamanym. W ramach zadania zostaną wykonane: roboty przygotowawcze, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic.

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 9 miesięcy na realizację zadania.

Odwodnienie drogi będzie na dotychczasowych zasadach, tj. odwodnienie powierzchniowe, poprzez wyregulowane spadki podłużne i poprzeczne do istniejących oczyszczonych z namułu rowów przydrożnych.