Gmina Zaklików jest na etapie projektowania ciągu pieszo rowerowego i ścieżki rowerowej przez tereny gminy. Sam projekt to koszt rzędu 300 tys. zł. Projekt ma być gotowy w połowie przyszłego roku.

– Jesteśmy na etapie projektu. Projektujemy ciąg pieszo-rowerowy na odcinku Zdziechowice – Zaklików. To jest odcinek około 1100 metrów. Następny odcinek jest to planowana ścieżka rowerowa od Zaklikowa do Lipy, przez Lipę mamy ciąg pieszo-rowerowy i później od Lipy, aż do granicy gminy w stronę Dąbrowy – mówił burmistrz miasta i gminy Zaklików Dariusz Toczyski.

Zaznaczył, że prace projektowe miały zakończyć się w tym roku, ale ze względu na mnogość przepisów i uzgodnień, te prace się przedłużą. Prace te będą trwały co najmniej do połowy przyszłego roku.

– Inwestycja była bardzo długo wyczekiwana, kilkakrotnie ogłaszaliśmy przetarg na prace projektowe, wielokrotnie nikt się nie zgłaszał do przetargu lub zgłaszali się oferenci którzy oferowali kwoty z kosmosu. W tej chwili udało nam się to skończyć i sam projekt to jest w pobliżu 300 tys. zł, wykonanie na pewno będzie wielokrotnie droższe. Jeśli fundusze pozwolą, jeśli będą jakieś ciekawe programy w przyszłym roku i w latach następnych to na pewno będziemy się starali tę ścieżkę zbudować, jak najszybciej, jest to dla nas priorytet, jest to coś na co ludzie czekają – mówił Dariusz Toczyski.